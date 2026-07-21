מעצר המחבל שרצה לפגוע בבן גביר דוברות המשטרה

שירות הביטחון הכללי וימ"ר עמקים במחוז צפון עצרו את מחמד עוואד, בן 29 מנצרת, בחשד לקידום פעילות טרור.

לפי הודעה משותפת של שב"כ והמשטרה, בחקירתו עלה כי פנה לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס לשורותיו ולקבל משאבים לקידום פעילות טרור.

לפי החשד, עוואד תכנן לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. עוד נודע כי החשוד הועסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית בעפולה.

הבוקר הגישה פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל-נצרת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד עוואד.

בהודעה המשותפת מסרו שב"כ ומשטרת ישראל כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וכי ימשיכו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מסוג זה.

בן גביר הגיב: "זו הפעם התשיעית שאירגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. אני מודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, מודיעין שירות בתי הסוהר, יחידת מגן ומעל הכל להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי".

הוא הוסיף: "אמשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לדאוג שניהיה בעלי הבית בהר הבית, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את כל אזרחי ישראל. לא תפחידו אותי ולא ארתע ממכם. אמשיך לפעול 24/7 למען עם ישראל".