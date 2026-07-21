לוחמי מג"ב איו"ש עצרו הלילה בכפר סינג'יל שבחטיבת שומרון מחבל מבוקש, החשוד ביידוי אבנים לעבר רכבה של מתיישבת בשבוע שעבר.

לפי הודעה משותפת של המשטרה וצה"ל, החשוד נעצר בביתו לאחר חקירה שבמהלכה אותרה זהותו.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר בכביש 60, סמוך למעלה לבונה והכפר סינג'יל. בעקבות יידוי האבנים נפצעה המתיישבת ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

לאחר האירוע פתחה יחידת החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש בחקירה לאיתור המעורבים. במהלך המעצר הלילה נתפסו בביתו של החשוד מספר ממצאים שלפי החשד קושרים אותו לעבירה, והוא הועבר להמשך חקירה.

במקביל למאמצי החקירה, יצאו באותו יום ובלילה שלאחריו כוחות צה"ל מחטיבת שומרון למבצע לסיכול טרור בכפר סינג'יל. במסגרת הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-200 אתרים ותחקרו חשודים.

במערכת הביטחון ציינו כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות, יחד עם כלל כוחות הביטחון, לאיתורם ולמעצרם של כלל המעורבים בפעילות טרור, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".