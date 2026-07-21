מעיין פרתי, כתבת הצרכנות של חדשות 12, הודיעה היום (שלישי) כי היא עוזבת את חברת החדשות לאחר 12 שנות עבודה.

את ההודעה פרסמה בפוסט אישי, שבו סיכמה את שנותיה בחברה והודתה לעמיתיה.

"נתחיל מהסוף: אחרי 12 שנים אני נפרדת מחברת החדשות. מוזר לי לכתוב את המשפט הזה, בעיקר כי מבחינתי זה אף פעם לא היה מקום עבודה", כתבה. לדבריה, חברת החדשות הייתה המקום שבו "גדלתי מקצועית, אישית ומעוד הרבה בחינות".

פרתי הוסיפה כי במהלך השנים הכירה אנשים שהפכו לחבריה ולשותפיה לדרך, וכתבה כי אחד מהם "אפילו הפך לאב ילדיי". עוד ציינה כי היא נושאת עמה "המון זיכרונות, המון חברים והמון הערכה לאנשים שפגשתי בדרך".

בסיום דבריה הודתה לעמיתיה ואיחלה להם להמשיך בעבודתם. "אני מאחלת לכם שתמשיכו בעבודה החשובה שאתם עושים, שתמשיכו בדרך המקצועית והיושרה שלכם ושתמשיכו להיות מדורת השבט של כל ישראלי. הלב שלי שלם", כתבה.