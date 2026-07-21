ראש ישיבת דימונה הרב דוד תורג'מן השתתף בכנס "קטיף לאחריות לאומית" של מרכז מורשת גוש קטיף, שנערך ביד בנימין במלאת 21 שנים לעקירת גוש קטיף.

במהלך הכנס אמר: "הייתי בימית בתור נער והייתי בנוה דקלים בתור בוגר. הלב שותת הדם מעצים את הרוח. בסוף אנחנו מרגישים שעם ישראל חי וקיים. נמשיך לחיות ונמשיך לבנות, נחבק את העוטף ונחלום בעזרת השם לחזור הביתה".

את הדברים אמר הרב תורג'מן בפאנל בהנחיית מוריה קור, תחת הכותרת "ציצית בלי כיפה", שעסק במגמת ההתחזקות בקשר למסורת מאז פרוץ המלחמה.

לדבריו, "אנחנו בעיצומו של תהליך שהמסורתיות היא חלק ממנו. את התהליך הזה לא טשרניחובסקי התחיל ולא הרצל, גם לא שכני המנוח בן גוריון. זה תהליך אלוקי שאנחנו זוכים להיות חלק ממנו בכל הכוח".

עוד הוסיף כי "הציצית בלי הכיפה זה תהליך שחזק מאיתנו ואנחנו מחבקים אותו". לדבריו, מדובר במגמה רחבה המתחזקת בחברה הישראלית.

בפאנל השתתף גם העיתונאי והפובליציסט אבישי בן חיים, שאמר כי מאז פרוץ המלחמה ניכרת התחזקות בזהות היהודית.

"מה שאנחנו רואים היום זו מהפכה עצומה. אנחנו רואים היום את החבר'ה נכנסים לעזה בשירת 'מי שמאמין לא מפחד', ומבינים כמה האמונה היא חלק מהכוח של עם ישראל. התפילין, הציצית וכל העניין הזה הוא מהפכה אדירה".

הוא הוסיף: "כשבגין עלה לשלטון זה לא היה רק מהפך פוליטי אלא גם ערכי, תרבותי. מהפך שאומר 'מחזירים את הזהות היהודית למרכז הבמה'. הזהות היהודית היא העיקר".