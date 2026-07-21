הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הודיעה כי הטילה לראשונה עיצום כספי מאז כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. העיצום, בסך 256 אלף שקלים, הוטל על קופת חולים מאוחדת בגין אי-עמידה בחובת הדיווח המיידי על אירוע אבטחת מידע חמור.

לפי הודעת הרשות, בינואר השנה דיווחה מאוחדת על תקלה טכנולוגית במערכת דיגיטלית, שאפשרה במקרים מסוימים גישה בלתי מורשית למידע רפואי של מבוטחים.

במסגרת הבירור המנהלי עלה כי לקופה נודע על האירוע כבר בחודש נובמבר 2025, אך היא לא דיווחה עליו באופן מיידי כנדרש בתקנות.

לפי הרשות, האירוע התגלה לאחר שמבוטח פנה ללשכה המשפטית של הקופה ודיווח כי באפשרותו לצפות בתיקה הרפואי של אחותו החורגת.

בהמשך התברר, לטענת הרשות, כי התקלה הייתה רוחבית, ובנסיבות מסוימות אפשרה למבוטחים לצפות במידע רפואי של קרובי משפחתם. התקלה תוקנה בסוף חודש ינואר 2026.

במאוחדת טענו כי הצפייה הבלתי מורשית התאפשרה למספר מצומצם של אנשים וכי בשנתיים האחרונות רק הפונה נחשף בפועל למידע. לאחר בחינת הממצאים קבעה הרשות כי הקופה הפרה את חובת הדיווח המיידי, והטילה עליה את העיצום הכספי לאחר הפחתות בהתאם להוראות החוק.

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, אמר כי "הפרות של חוק הגנת הפרטיות לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 13 טומנות בחובן סנקציות ועיצומים כספיים משמעותיים".

מנהלת מערך האכיפה ברשות, עו"ד עדי מנחם באר, הוסיפה כי "חובת הדיווח המיידי על אירועי אבטחת מידע חמורים קמה עם היוודע על האירוע, ואין להמתין להשלמת כלל הבדיקות".