בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, קבע דיון בבקשת ביזיון בית המשפט שהגיש ראש השב"כ דוד זיני נגד העותרים בעתירה נגד מינויו, בהם ראשי השב"כ לשעבר נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון, לצד 186 עובדים ומנהלים לשעבר בשירות.

הבקשה הוגשה לאחר שלטענת זיני העותרים מסרבים להעביר לידיו את רשימת שמותיהם, חרף פסק הדין שניתן בעתירה.

המאבק המשפטי מתנהל זה קרוב לשנה סביב דרישתו של זיני לקבל את רשימת שמות העותרים, כפי שלטענתו מחייב הדין. בפסק הדין קבע בית המשפט כי אין מקור משפטי המאפשר לעותרים להסתיר את זהותם מפני ראש השב"כ עצמו.

השופטים קבעו כי זיני יוכל לעיין ברשימה באמצעות מזכירות בית המשפט. אלא שבהמשך התברר כי במזכירות מופיעים שמותיהם של רבים מהעותרים בראשי תיבות בלבד.

בעקבות אי-מסירת הרשימה הגיש זיני, באמצעות באי כוחו, בקשה לאכיפת פסק הדין מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. העותרים ביקשו לדחות את הבקשה וטענו כי פסק הדין כולל קביעה הצהרתית בלבד ואינו כולל צו אופרטיבי המחייב אותם להעביר את השמות.

בתגובה שהגיש לאחרונה ביקש זיני מבית המשפט להתיר לו להשיב לטענות העותרים, אותן הגדיר "ניסיון להפוך יוצרות" והפרה מודעת של פסק הדין. לדבריו, קביעת בית המשפט הייתה ברורה, ולפיה אין הצדקה להותיר את מגבלת הפרסום על רשימת העותרים בכל הנוגע לעיונו שלו.

בסיום בקשתו ביקש זיני לקבל את בקשת ביזיון בית המשפט, להורות לעותרים או לבאי כוחם להעביר לאלתר את רשימת השמות ולחייבם בהוצאות משפט.

כאמור, היום עדכנו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ כי הבקשה תידון בשבוע הבא ביום רביעי.