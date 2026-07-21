כ-400 חברי מרכז הליכוד ופעילי המפלגה השתתפו בירושלים בכנס שערכה קבוצת איובי, לקראת מערכת הפריימריז בליכוד.

בכנס השתתפו השר אלי כהן, השרה מירי רגב, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושר החינוך יואב קיש, שהגיעו לפגוש את הפעילים ולהציג את עמדותיהם לקראת הבחירות הפנימיות במפלגה.

קבוצת איובי, בראשות היועץ הבכיר לראש עיריית ירושלים, עופר איובי, נחשבת לאחת הקבוצות הבולטות בליכוד באזור ירושלים רבתי ומרכזת תחתיה מספר רב של מתפקדים ופעילים. הכנס נועד להיערכות לקראת הפריימריז ולחיזוק הקשר בין חברי הקבוצה לבין השרים וחברי הכנסת.

השר אלי כהן התייחס בדבריו למצב הביטחוני ואמר כי "מדינת ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. הסיבה שהם לא תקפו את ישראל בשבועיים האחרונים כיוון שהם יודעים שהם ישלמו מחיר כבד מאוד. לישראל יש יכולות מודיעיניות והתקפיות להגיע לכל מקום ולכל אחד באיראן".

בשיחה עם ערוץ 7 אמר עופר איובי כי מדובר בכנס השני שמקיימת הקבוצה במסגרת פעילותה. לדבריו, מטרת הקבוצה היא לפעול לכך שרשימת המועמדים של הליכוד לכנסת תהיה "הטובה ביותר", ותורכב מאנשים בעלי ניסיון והוכחות עשייה שיובילו את המפלגה לניצחון בבחירות.

איובי הדגיש כי הקבוצה שמה לה למטרה לחזק את מעורבותם של חברי הליכוד בתהליך בחירת הנבחרת שתייצג את המפלגה בכנסת. "הקבוצה תדאג שרשימת המועמדים לכנסת תהיה הטובה ביותר שתוביל לניצחון הליכוד, כדי שבבחירות ייצגו אותנו נבחרת טובה ומקצועית, על בסיס קבלות של עשייה", אמר.

כנס קבוצת איובי צילום: באדיבות הקבוצה

לדבריו, אחד ממאפייניה המרכזיים של קבוצת איובי הוא ההרכב הרחב והמגוון של חבריה. הקבוצה כוללת צעירים לצד ותיקים, דתיים וחילונים, ואף חברים מהמגזר החרדי, במטרה ליצור מסגרת משותפת למתפקדי הליכוד מכל רחבי ירושלים רבתי ולפעול יחד לקראת הפריימריז והבחירות הכלליות.