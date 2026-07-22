על משמעות הרכב רשימת "הדמוקרטים", כפי שהתגבשה לאחר הפריימריז שנערכו במפלגה, שוחחנו עם חוקרת הפוליטיקה הישראלית ד"ר גייל טלשיר מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית.

לדבריה, אם תוקם ממשלת שינוי, מפלגתו של יאיר גולן תנסה למלא תפקיד מרכזי בעיצוב מדיניות הממשלה, בדומה לאופן שבו פעלה מפלגת הציונות הדתית בממשלת נתניהו.

בראשית דבריה מציינת טלשיר כי הבחירות הפנימיות במפלגת הדמוקרטים התנהלו בהיקף המזכיר מפלגת שלטון. לדבריה, מספר המתפקדים הוא כזה ש"מפלגת העבודה לא ראתה כבר שנים ארוכות", והיא מייחסת זאת לאיחוד בין העבודה למרצ, לפתיחת המפלגה בפני פעילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית ולהנהגתו של יאיר גולן, שלדבריה הצליח להחיות תפיסה ציונית-שמאלית "לא מתנצלת".

לדבריה, הרשימה שנבחרה אינה משקפת קו קיצוני, אלא משלבת חברי כנסת לשעבר בעלי ניסיון פרלמנטרי לצד דמויות חדשות. היא מוסיפה כי בעיניה מדובר באנשים שקידמו חקיקה בתחומי הפריפריה והאוכלוסיות המוחלשות, ולא בדמויות שניתן להגדירן כקיצוניות.

טלשיר מצביעה על שלוש קבוצות מרכזיות ברשימה: נציגי מפלגת העבודה ההיסטורית, ובהם נעמה לזימי ויאיא פינק; אנשי מרצ ובהם יאיר גולן, גלעד קריב, מיכל רוזין ועלי סלאלחה; ונציגי המחאה נגד הרפורמה המשפטית. לדבריה, מבחנם של אנשי המחאה יהיה ביכולתם לקדם חקיקה ודיון ציבורי, ולא רק במחאות ובנאומים בכנסת.

בהתייחסה לאיחוד בין העבודה למרצ, אומרת טלשיר כי אף שהפערים האידיאולוגיים בין שתי המפלגות הצטמצמו לנוכח האתגרים הניצבים בפני ישראל, מאחורי הקלעים נרשמו מאבקים לא פשוטים בין המחנות. לדבריה, ההסכמים שנחתמו במסגרת האיחוד, ובהם גם השריונים שניתנו למועמדים מסוימים, יצרו חוסר נחת אצל חלק מהפעילים, אך נשמרו בהתאם להסכמות.

טלשיר מעריכה כי אם תוקם ממשלת שינוי, מפלגת הדמוקרטים לא תסתפק בתפקיד משני כפי שלדבריה קרה למפלגת העבודה בממשלת בנט-לפיד. "הדמוקרטים תנסה הרבה יותר להשפיע בליבה ולהיות קול דומיננטי בממשלת שינוי", היא אומרת, ומציינת כי מבחינתה המודל הוא השפעתה של מפלגת הציונות הדתית על מדיניות ממשלת נתניהו.

בהתייחסה למיקומו של נאור נרקיס ברשימה, אומרת טלשיר כי אין לראות בכך בהכרח דחיקה לשוליים. לדבריה, ללא מנגנון השריונים היה נרקיס מדורג במקום ה־17, וכמי שהתמודד מול חברי כנסת לשעבר ומובילי המחאה, מיקומו אינו מבטא בהכרח דחייה של עמדותיו.

לשאלה אם הדמוקרטים תנסה למשוך ממשלת שינוי שמאלה גם בתחום המדיני, משיבה טלשיר כי יאיר גולן מקפיד לדבר על היפרדות ולא על מדינה פלשתינית. לדבריה, המפלגה צפויה לקדם סוגיות של יחסים עם מדינות המפרץ, בעוד שבנושאי הביטחון יעסקו כלל השותפים האפשריים לקואליציה.

בסיכום הערכתה אומרת טלשיר כי "הציונות הדתית עשתה בית ספר לאיך מפלגה קטנה יכולה להוביל ממשלה שלמה, והיא מודל מעניין לחיקוי". עם זאת, היא מסייגת ומעריכה כי לא בטוח שהדמוקרטים תצליח לשחזר השפעה דומה, בין היתר משום שהיעד של ממשלת שינוי יהיה, לדבריה, קואליציה שתתמקד בריפוי ובשיקום.