המסכים כבר נמצאים בחיי הילדים, וכנראה גם ימשיכו להיות בהם. השאלה האמיתית היא כבר לא רק כמה זמן הם מבלים מול המסך, אלא מה הם רואים, לאילו תכנים הם נחשפים, והאם אנחנו - ההורים באמת יודעים מה מופיע להם בעוד סרטון, קישור או המלצה.

בדיוק מתוך הצורך הזה הושקה רגע KIDS - פלטפורמת תוכן חדשה לילדים מבית "רגע של חכמה", שמציעה להורים ולילדים אלטרנטיבה איכותית, חדשנית ומהנה לעולם המסכים הקיים.

בפלטפורמה מחכה לילדים עולם מגוון של סדרות, סרטים, פעילויות, חוגים בשידור חי, יצירות עם AI, הפתעות ותכנים חדשים שעולים באופן שוטף.

בין המשתתפים והיוצרים ניתן למצוא כוכבים ואנשי תוכן מוכרים ואהובים, בהם אבי דנגור, אלין גולן, נדב נוה, יהונתן רוזנהק ואחרים.

עולם שלם של תוכן

רגע KIDS היא הרבה מעבר לעוד ספריית סרטונים.

בעידן שבו ילדים נחשפים בכל יום לכמויות עצומות של תכנים, פרסומות וסרטונים שלא תמיד מתאימים לגילם או לערכי הבית, הורים רוצים לקבל בחזרה מעט שליטה ושקט נפשי.

הם רוצים לדעת שהילדים שלהם נמצאים בסביבה שנבחרה בקפידה, במקום שבו התוכן אינו אקראי, ושבו אפשר ליהנות בלי לנדוד בין אפליקציות, סרטונים והמלצות לא מוכרות.

רגע קידס רגע קידס

רגע KIDS מעניקה להורים את השקט הזה, ולילדים חוויה צבעונית, מסקרנת ומלאת תוכן.

במקום לשמוע שוב ושוב את המשפט "משעמם לי", או לחפש בכל פעם מחדש משהו שיעסיק אותם, הילדים מקבלים מקום אחד שבו אפשר לצפות, ללמוד, ליצור, להשתתף וליהנות.

להצטרפות לחודש נסיון חינם ברגע KIDS >>

השילוב המנצח של רגע קידס

היתרון הגדול הוא השילוב בין שני עולמות שלעתים נדמה שקשה לחבר ביניהם: מצד אחד, תוכן איכותי, שמור ובעל ערך. ומהצד השני, חוויה עדכנית, חדשנית ומושכת שמדברת בשפה שהילדים אוהבים ומכירים.

עבור ההורים, רגע KIDS זהו פתרון נוח ונגיש לימי החופש הגדול, לשעות אחר הצהריים, לזמן שבו עובדים מהבית או לכל רגע שבו הילדים זקוקים לתעסוקה טובה. עבור הילדים זהו עולם חדש של תוכן, יצירה, דמיון והנאה.

כעת ניתן להצטרף לרגע KIDS וליהנות מחודש ראשון ללא עלות. עם אופציה קלה ופשוטה לביטול בכל עת

אפשר להתנסות, להכיר את הפלטפורמה ולגלות את התכנים החדשים שממשיכים לעלות לאורך הקיץ.

המסך כבר שם. עכשיו נשאר לבחור מה הילדים שלכם יקבלו ממנו…

זה הזמן להצטרף לרגע KIDS ולהעניק לילדים תוכן שהם ישמחו לראות ואתם תשמחו לדעת שהם רואים

להצטרפות לחודש נסיון חינם ברגע KIDS >>