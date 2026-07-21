בג"ץ דחה על הסף את העתירה שהוגשה נגד הריסת אוהלי התפילה "זיו יהודה" בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. בכך באו לסיומם ההליכים המשפטיים שניהלה הקהילה במטרה למנוע את הריסת אוהלי בית הכנסת.

העתירה לבג"ץ הוגשה לאחר שבשבוע האחרון דחה בית המשפט המחוזי את הערעור שהוגש נגד צו ההריסה. בקהילה מעריכים כי לאחר מיצוי ההליכים ניתן יהיה לבצע את צו ההריסה בתקופה הקרובה.

לדברי נציגי הקהילה, שטיבלאך "זיו יהודה" משמש מרכז תפילה מרכזי בצפון בני ברק ופועל לאורך שעות היממה. לטענתם, אלפי מתפללים פוקדים את המקום מדי יום.

בקהילה טוענים כי בית הכנסת לא נכלל במהלך ההסדרה שבוצע, לדבריהם, לבתי כנסת נוספים בעיר שנבנו על שטחים המוגדרים כשטחים ירוקים.

עוד הם טוענים כי לאורך השנים הובטח להם שיימצא פתרון לכלל בתי הכנסת, אך הדבר לא התממש.

עוד מותחים בקהילה ביקורת על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ועל עיריית בני ברק, וקוראים לנבחרי הציבור להתערב כדי למנוע את ההריסה ולהציג פתרון חלופי שיאפשר את המשך פעילותו של בית הכנסת.

בקהילה הבהירו כי הריסת המבנה לא תביא לסיום המאבק: "אם לא יימצא פתרון והשטיבלאך ייהרס, המאבק יעבור מבית המשפט אל הציבור. אלפי המתפללים לא יוותרו על בית הכנסת שלהם, והאחריות למה שיקרה לאחר מכן תהיה מוטלת על מי שבחר להתעלם מהמצוקה ולדחות כל אפשרות להסדרה".