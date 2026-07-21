פרסום ראשון: אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח ב-7 באוקטובר, מאשר בשיחה עם ערוץ 7 כי החליט להצטרף למפלגת נעם לקראת הבחירות לכנסת.

ליבמן מסר כי הצטרף למפלגה ללא תנאים, וכי לא הובטח לו מקום מסוים ברשימת המועמדים. עם זאת, הוא צפוי להשתלב באחד המקומות הראשונים ברשימה.

הוא שירת שנים רבות במערכת הביטחון כסגן-אלוף במילואים, כלוחם ומפקד בסיירת גולני, ובהמשך כקב"ט היישוב היהודי בחברון. על פעילותו באירוע ירי בציר המתפללים בחברון בשנת 2002 זכה באות הערכה מטעם הרמטכ"ל.

הבוקר קיבל ליבמן את ברכתו של רבי דוד אבוחצירא לקראת כניסתו לשליחות הציבורית ומסר: "אני מצטרף לנעם מתוך אמונה עמוקה שעם ישראל זקוק היום יותר מתמיד להנהגה שמחברת ומלכדת את הציבורי השונים במדינת ישראל ומובילה מנהיגות ערכית, אמיצה וברורה, שנאמנה לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל".

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, בירך על הצטרפותו של ליבמן ואמר: "אליהו ליבמן הוא איש שיודע לחבר את כל הציבורים בעם ישראל, בשילוב של מסירות, אומץ ואמונה, איש שהקדיש את חייו לביטחון ישראל, להתיישבות ולעם ישראל. כל עם ישראל ראה והתפעל יחד איתנו מעוצמת רוחו של אליהו ליבמן ומשפחתו, שמעבר להיותו איש עשייה התגלה בשנתיים האחרונות כמנהיג אשר רוח בו ואני מברך אותו על הצטרפותו כחלוץ בנבחרת החדשה של נעם, שמובילה חיבורים בין כל המגזרים".

בתוך כך, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של מפלגת נעם, הרב צבי טאו, כינס אמש עשרות רבני ערים ויישובים, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות לכנס חירום לקראת מערכת הבחירות הקרובה. במהלך הכינוס הוצגה לרבנים היערכות המפלגה לבחירות לצד סקירה על יעדי הקמפיין.

את הכינוס פתח הרב דוד גיאמי, ראש תנועת התשובה "השיבנו", שאמר, "אני רק באתי להשמיע לכם קולות מהשטח, עם ישראל צמא לנעם גדולה ומשפיעה".

בהמשך בירך הרב טאו את יו"ר המפלגה ואמר: "אבי מעוז משפיע על הלבבות והנשמות, ונראה בעזרת ה' ברכה מנעם לישראל".

הרב הוסיף כי "לא במקרה מתגלים באבי כוחות שלא הכרנו, והוא יגדיל את הפעילות. הרבה אנשים, מתוך זיק פנימי, מרגישים רצון להשתתף ולפעול. ה' יראה לנו ברכות, ישועות ונפלאות בקרוב. חזק ואמץ".

מעוז אמר כי "בבחירות האלו נעם מתחדשת. כולם התעסקו בנושאים אחרים, אבל הזניחו את החינוך, בזמן שמחדירים אליו רוחות זרות. אני מקבל פניות רבות מהציבור הממלכתי שמבקש שנציל את מערכת החינוך. יש כאן מאבק על טהרת הקודש ועל תלמודי התורה הלאומיים, שהם המקופחים ביותר".