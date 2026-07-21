פרקליטות המדינה הודיעה לישראל אבישר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי עד לפני כשנתיים וחצי, כי פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים.

על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" התיר אבישר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל.

בדרך זו, לכאורה, הנפיקו אותם גורמים לא מוסמכים כ-23 אלף אישורי נשק מותנים וכ-15 אלף רישיונות נשק סופיים.

אבישר התפטר מתפקידו לאחר שש שנים וטען כי עשה זאת בשל מדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למתן רישיונות נשק.

הוא סיפר כי עשה זאת בשל מתקפות קשות שספג בוועדה לביקורת המדינה וביקש לשקול מחדש את מדיניות מתן רישיונות הנשק של המשרד. בן גביר השיב שאין מקום לפשרות ואבישר הועבר לתפקיד אחר במשרד.