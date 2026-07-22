עוזי ברוך מארח את חגי גולדשמידט

חמש שנים לאחר פטירתו של יו"ר אגודת אפרת, ד"ר אלי יוסף שוסהיים, יוצא לאור הספר "אי"ש יחיד בדורו", שכתב חתנו חגי גולדשמידט.

בריאיון לערוץ 7 פורש גולדשמידט את סיפור חייו של שוסהיים, את פועלו רב השנים למען אגודת אפרת ואת המסר שביקש להעביר באמצעות הספר.

לדברי גולדשמידט, רק לאחר שנישא לבתו החל להכיר מקרוב את האיש ואת היקף פעילותו. הוא סיפר כי ד"ר שוסהיים בחר להקדיש את עיקר זמנו לאגודת אפרת בהתנדבות, לאחר שהבין כי באמצעות תמיכה, ליווי ומתן מידע ניתן לסייע לנשים המבקשות להמשיך את הריונן ולהעניק להן מענה לקשיים שעמדו בפניהן.

הוא תיאר אדם שלא הפסיק לחשוב כיצד להרחיב את פעילות הארגון ולהגיע לעוד נשים הזקוקות לעזרה. גם בשולחן השבת, בחופשות וברגעי המנוחה, סיפר, עסק שוסהיים ללא הפסקה ברעיונות חדשים שנועדו לקדם את פעילות אגודת אפרת ולהרחיב את מעגלי הסיוע.

לדבריו, חזונו האחרון היה הקמת "בית אפרת", מרכז שיאפשר לרכז את כלל פעילות הארגון תחת קורת גג אחת. כיום פועלים במקום מרכז מבקרים חינוכי, בית חם לנשים הזקוקות לתמיכה, מערך לוגיסטי ומיזמים נוספים המלווים נשים סביב תקופת ההיריון והלידה.

גולדשמידט הדגיש כי ד"ר שוסהיים הצליח לחבר בין מגזרים שונים בחברה הישראלית. הוא סיפר כי קיים קשרים עם רבנים ואדמו"רים ממגוון הזרמים, מתוך אהבת תורה ואהבת האדם, מבלי להתייחס להשתייכות מגזרית, וכי ראה בכל יהודי עולם ומלואו.

עוד תיאר את רגישותו הרבה של חותנו ואת יכולתו לשאת את כאבם של אחרים. לדבריו, תחושת השליחות והמחויבות להצלת חיים ליוותה אותו בכל מקום, והוא האמין כי גם פעולה קטנה למען הזולת יכולה לשנות מציאות ולהשפיע לאורך דורות.

בסיום הריאיון הסביר גולדשמידט כי שם הספר, "איש יחיד בדורו", אינו מתייחס רק לדמותו של ד"ר שוסהיים. "כשאתה קורא אותו, כל אחד יכול להיות איש יחיד בדורו. כל אחד יש לו את הייעוד שלו", אמר, והוסיף כי מטרת הספר היא להמחיש שגם מי שמתחיל מנקודת פתיחה צנועה יכול לגלות את שליחותו ולפעול למענה, כל אחד בדרכו ובמקומו.