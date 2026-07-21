במשך שנים פעל חמאס הרחק מאור הזרקורים להקמת תשתית טרור בלב אירופה - כך עולה מתחקיר של העיתון השווייצרי Neue Zürcher Zeitung.

על פי הדיווח, ארגון הטרור בנה מערך חשאי שנועד לאפשר ביצוע מתקפות מתואמות נגד יעדים יהודיים, ישראליים ומערביים בכמה מדינות במקביל - תוכנית שתוארה כמעין "7 באוקטובר אירופי".

התחקיר, המבוסס בין היתר על חומרי חקירה של רשויות הביטחון בגרמניה, מצביע על כך שהתשתית החלה להיבנות עוד לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. לפי החשד, חמאס הקים תאי טרור רדומים, מחסני נשק מוסתרים, מערכי הברחה ורשתות לוגיסטיות שנועדו להיכנס לפעולה עם קבלת פקודה מהנהגת הארגון.

על פי ההערכות שנחשפו, אחת ממטרות התוכנית הייתה לבצע גל פיגועים מתואם נגד מוסדות יהודיים, ישראליים ומערביים ברחבי היבשת, סביב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר. התוכנית, כך נטען, לא יצאה אל הפועל בעקבות פעילות מודיעינית ומבצעית של רשויות הביטחון בכמה מדינות אירופיות.

החקירה הובילה לשורת מעצרים ופשיטות בגרמניה, אוסטריה, דנמרק, בריטניה, יוון וקפריסין. במסגרת אחת הפעולות באוסטריה אותר מחסן נשק שכלל חמישה אקדחים טעונים, עשר מחסניות, יותר ממאה כדורי תחמושת ומטעני חבלה.

לפי הדיווח, וינה שימשה כמרכז לוגיסטי מרכזי בפעילות חמאס באירופה. בלונדון נעצר אזרח בריטי בן 39 בחשד למעורבות בפרשה, ובחקירה עלה כי 13 אקדחים, רובה סער מסוג AK-47 ולמעלה מ-900 כדורי תחמושת הועברו לכאורה דרך דנמרק, גרמניה ואוסטריה. בגרמניה הורשעו ארבעה פעילי חמאס במסגרת הפרשה.

עוד עולה מהתחקיר כי בניגוד להצהרות העבר של חמאס, שלפיהן פעילותו מתמקדת בישראל ובשטחים הפלסטיניים, חומרי החקירה מצביעים על מאמץ ממושך להקים יכולת מבצעית גם בלב אירופה. לפי החשד, הארגון בנה במשך שנים מחסני נשק, מסלולי הברחה ומערך הפעלה שנועד לאפשר ביצוע מהיר של פיגועים ברגע שתתקבל ההוראה.

החשיפה משתלבת גם עם כתבי האישום שהגישה התביעה הפדרלית בגרמניה נגד פעילי חמאס, המואשמים בהקמת תשתיות טרור ובהכנת מחסני נשק ברחבי אירופה. על פי התביעה, ההיערכות החלה שנים לפני מתקפת 7 באוקטובר ומשקפת אסטרטגיה ארוכת טווח של ארגון הטרור להרחיב את זירת הפעולה שלו הרבה מעבר למזרח התיכון.