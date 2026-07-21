משרד הפנים פרסם היום (שלישי) את דוח המצב המקיף ביותר שנערך עד כה על השלטון המקומי בישראל, המרכז לראשונה במקום אחד תמונת מצב רחבה של כלל הרשויות המקומיות בארץ.

במסגרת הדוח נחשפו גם נתונים עדכניים על הרשויות ביהודה ושומרון, מהם עולה תמונה מגוונת בכל הנוגע לשכר, ריבוי טבעי, התחלות בנייה ומבנה האוכלוסייה.

מהנתונים עולה כי בשנת 2022 עמד השכר הממוצע במחוז יהודה ושומרון על 10,754 שקלים, לעומת ממוצע ארצי של 11,644 שקלים. לצד זאת נרשמו פערים משמעותיים בין הרשויות: השכר הממוצע הנמוך ביותר נרשם בעמנואל - 6,584 שקלים, אחריה מודיעין עילית עם 6,667 שקלים וביתר עילית עם 6,912 שקלים. מנגד, באלפי מנשה עמד השכר הממוצע על 14,833 שקלים, ובהר אדר נרשם הנתון הגבוה ביותר - 18,221 שקלים.

גם בתחום הריבוי הטבעי בלטו הרשויות ביהודה ושומרון. בשנת 2023 עמד הממוצע הארצי על 493 בני אדם לרשות, אך מודיעין עילית הובילה עם ריבוי טבעי של 3,245 בני אדם. אחריה דורגו ביתר עילית עם 2,582, המועצה האזורית מטה בנימין עם 1,831 והמועצה האזורית שומרון עם 1,225 בני אדם. מנגד, במעלה אפרים נרשם ריבוי טבעי של 27 בני אדם בלבד, בהר אדר 33 ובאלפי מנשה 56.

בתחום הבנייה למגורים מציגים נתוני 2024 תמונה מעורבת. בעוד שהממוצע הארצי עמד על 243 התחלות בנייה לרשות, המועצה האזורית שומרון הובילה את הרשויות ביהודה ושומרון עם 462 התחלות בנייה, אחריה המועצה האזורית גוש עציון עם 393, אריאל עם 144 ומטה בנימין עם 132. מנגד, בבית אל, ביתר עילית, מודיעין עילית, מעלה אפרים ועמנואל לא נרשמו כלל התחלות בנייה למגורים במהלך השנה.

נתוני התפלגות הגילים לשנת 2024 ממחישים את ההבדלים הדמוגרפיים בין הרשויות. במודיעין עילית נרשמו 16,210 ילדים בני 0-4, המהווים כ-19.8% מהאוכלוסייה, לעומת ממוצע ארצי של 8.6%, וכן 15,616 ילדים בני 5-9 - כ-19.1% מהאוכלוסייה לעומת 9.2% בממוצע הארצי. מנגד, בני 65 ומעלה מהווים בעיר כ-1.3% בלבד מהאוכלוסייה - 1,092 תושבים, לעומת ממוצע ארצי של 11%.

לעומת זאת, במעלה אדומים נרשמו 4,827 תושבים בני 65 ומעלה, לעומת 2,733 ילדים בני 0-4. גם באריאל בולטת אוכלוסייה מבוגרת יחסית, עם 2,973 תושבים בני 65 ומעלה לעומת 1,250 ילדים בגילי 0-4.