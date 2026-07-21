פנייה דחופה שוגרה היום (שלישי) למפקד בית המעצר בירושלים, נדב פחימה, מטעם ארגון חוננו, על רקע הרעה במצבו הרפואי של העצור טל ינון דרדיק.

בארגון טוענים כי דרדיק, השוהה במעצר ומקיים שביתת רעב ממושכת זה היום ה-16 ברציפות, סובל מאיבוד הכרה חוזר ונשנה, נסיגה חדה במשקל, ירידה במדדים החיוניים וצניחה של חום הגוף ל-34 מעלות בלבד.

בארגון מביעים חשש כבד לחייו ודורשים להעבירו ללא דיחוי לבדיקות מקיפות במסגרת אשפוז בבית חולים.

בפנייה שנשלחה למפקד בית המעצר נכתב "מדובר בצו מנהלי אשר אינו ישים, אשר מחייב את מרשי לשהות בבית שלא ברשותו בכל שעות היממה. בעקבות כך, הודיע מרשי לאלוף הפיקוד כי הצו המנהלי שהוצא כנגדו אינו ישים, דבר שגרר בהמשך את מעצרו, ובהמשך אף הגשת כתב אישום כנגדו ובקשה למעצר עד תום ההליכים. הצו האמור ניתן ללא אישום, וללא יכולת להתגונן בפניו. הצו פוגע במרשי ובזכויותיו באופן אנוש, ורומס את מרשי ובני משפחתו באופן קשה ובלתי מידתי".

עוד הובהר כי "בעקבות המתואר לעיל, פתח מרשי בכלי האחרון שנותר בידיו - שביתת רעב. זאת מתוך מחאה כנגד רמיסת זכויותיו כאמור לעיל. מרשי שובת רעב כבר 16 יום - ומצבו הבריאותי מדרדר. הוא סובל מהתעלפויות חוזרות ונשנות, ירידה חדה במשקל, חום גוף של 34 מעלות, ירידה במדדים החיוניים ועוד. לאור האמור, אבקש באופן דחוף, להעניק למרשי טיפול רפואי דחוף, אשר ימנע פגיעה קשה בגופו ובבריאותו. חום גופו הנמוך, אשר נמדד הבוקר במרפאת בית המעצר - יתכן ומעיד על מצב רפואי דחוף. נבקש לפנות את מרשי בהקדם לבדיקות כלליות ויסודיות בבית החולים ולעמוד על מצבו באופן יסודי".

גם ח"כ עמית הלוי מהליכוד הצטרך לדרישה. "החקלאי הזה מיהודה ושומרון ממועצה אזורית בנימין, נמצא בסכנת חיים בתא המעצר. הוא שובת רעב כבר 16 ימים במחאה על האפליה והעוול הנורא כנגד מתיישבי יהודה ושומרון. הסיבה היחידה שהוא במעצר היום - היא שימוש דרקוני בצווים מנהליים. בלי חקירה, בלי כתב אישום, בלי משפט, בלי הרשעה וללא יכולת להתגונן.

זהו אבסורד מזעזע במיוחד, נוכח העובדה שצווים מנהליים כאלו יוצאים רק נגד מתנחלים מיו"ש, בעוד שאינספור גורמים עוינים ומסוכנים כמו יורי פצצות התאורה על בית ראש הממשלה, משפחות הפשע במגזר הערבי, מבריחי האמל"ח בגבולות, מסיתים לטרור, וגובי הפרוטקשן - חסינים מהצווים הללו. אני קורא שוב לשר הביטחון ישראל כץ, שעשה בתחילת הקדנציה צעד חשוב לביטול המעצרים המנהליים, תשלים את המהלך! אל תאפשר לגנרלים ולפקידים להשתמש מאחורי גבך בכלים מנהליים אחרים, שרומסים את זכויות המתיישבים ביו"ש".

דרדיק, תושב אחת החוות באזור בנימין ואב לארבעה ילדים, נעצר לפני כשבועיים בעקבות טענות להפרת צו מנהלי שהוצא נגדו על ידי אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. עם מעצרו, החליט דרדיק לפתוח בשביתת רעב כאמצעי מחאה נגד הצעדים שננקטו נגדו.

לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.