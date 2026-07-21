עשרים ואחת שנים לאחר הגירוש מצפון השומרון, הגיע היום (שלישי) זקן רבני הציונות הדתית, הרב דב ליאור, ליישוב שא-נור.

הרב מחלים ממחלה ולכן הגיע במסוק, בביקור מרגש וסמלי, לראשונה מאז הגירוש.

עם הגעתו למצודת שא נור בירך הרב ליאור את ברכת "מציב גבול אלמנה", הנאמרת על ראיית יישוב יהודי שנבנה מחדש בארץ ישראל לאחר שהיה חרב.

הביקור מהווה סגירת מעגל היסטורית. ביום הגירוש, על גג מצודת שא נור, קרע הרב דוב ליאור את חולצתו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושל שאר מנהיגי המאבק נגד הגירוש, והורה לו לברך "ברוך דיין האמת" על חורבן היישוב. מיד לאחר מכן נשבע ראש המועצה "כל זמן שאנחנו נושמים נעשה הכל כדי לחזור לכאן", וכל הנוכחים ענו "אמן".

לפני מספר שבועות הגיע ראש מועצת שומרון לבית הרב ליאור והעניק לו אבן מקורית ממצודת שא-נור, שעליה נחרטו המילים "מציב גבול אלמנה". באותו מפגש הזמין את הרב להגיע למקום ולברך את הברכה לאחר חידוש ההתיישבות. היום התגשמה ההבטחה.

הרב ליאור חיזק את תושבי המקום ואמר "אתם החלוצים ההולכים לפני המחנה, אתם תיהיו הדוגמא החייה שמקום שנחרב - ניישב אותו. עוד נקודת יישוב ועוד נקודת יישוב, לגאול את הארץ. עם ישראל זוכה לחזור וליישב את הארץ. אנחנו צריכים ליישב את ארצנו, עם ישראל מתעורר, אתם משמשים דוגמא לעומק אמונה, אתם האמנתם ונאבקתם וחזרתם בגדול. אני זוכר את ההרס כאן ביום ההרס, אני מודה לה' שזכיתי בחיי לראות את המקום הזה חוזר ופורח, שנזכה לבנות את כל ה-19 ישובים ועוד יותר, זה יבטיח את השלום והביטחון האמיתי. עלו והצליחו".

ראש מועצת שומרון הוסיף "לפני עשרים ואחת שנה, על גג המצודה, אחרי שהרב דוב ליאור עשה לנו קריעה והורה לנו לברך "ברוך דיין האמת", נשבענו שלא נוותר ושנחזור לשא-נור, כעת אנחנו פונים לקיים את השבועה גם על גנים וכדים בצפון השומרון יהיו פי 30 יותר יהודים ממה שהיו. עם ישראל ינצח.

היום, כשהרב מגיע לכאן ומברך 'מציב גבול אלמנה', זו לא רק סגירת מעגל אישית לכולנו כמשפחות, אלא רגע היסטורי לעם ישראל. אנחנו מודים לקב"ה על הזכות לראות את תחילת תיקון העוול של הגירוש. נמשיך בעזרת ה' לבנות, להיאחז ולהפריח את כל צפון השומרון, עד לחזרה מלאה לכל היישובים שנעקרו", סיכם.