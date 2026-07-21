חברי הנשיאות והנהלת ארגון 'תורת הארץ הטובה' פרסמו גילוי דעת מיוחד בתגובה לשורה של אמירות פוגעניות שנשמעו לאחרונה נגד הציבור הדתי-לאומי ולוחמי צה"ל.

במכתבם מביעים רבני הארגון הצדעה עמוקה ותודה רבה לחיילי צה"ל המחרפים את נפשם בשדה הקרב, תוך שהם מדגישים כי השירות הצבאי והמסירות למען המדינה מהווים מצווה גדולה וזכות עצומה.

הרבנים מביעים צער עמוק על כך שדווקא במהלך ימי בין המצרים, המוקדשים לאבלות על חורבן בית המקדש, ישנם גורמים הבוחרים להשמיע דברים מפלגים אשר מתארים כ"רעה" את מסירות הנפש של הלוחמים ושל ציבור שלם, חלף הענקת גיבוי וחיזוק לרוחם.

בהודעת הנשיאות וההנהלה הובהר כי המענה הנכון בעת הזו אינו טמון בהסלמת השיח, אלא בהגברת אהבת ישראל ובזהירות מופלגת בכל הנוגע לשמירת הלשון. הרבנים הזכירו את הציווי המקראי "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה", והדגישו את נאמנותם לקביעת חז"ל על "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים", שעליהם נאמר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". בסיום הדברים הדגישו מנהיגי הציבור כי הלוחמים והציבור הדתי-לאומי ימשיכו לצעוד בראש, להוסיף גבורה ואהבת חינם, ולא ייתנו לדיבורים הקשים להסית אותם מדרכם.

על המכתב חתומים נשיא הארגון, הרב יעקב אריאל, ולצידו חברי ההנהלה הרב דוד חי הכהן, הרב איתן אייזמן, הרב שמואל אליהו והרב ארציאל.

הרבנים התייחסו בין היתר לאמירת מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, שתקף בחריפות את חובשי הכיפות הסרוגות התומכים בגיוס בני הישיבות, וטען כי המדינה שולחת חיילים למלחמות שאינן נועדו רק להצלה אלא גם "לשם כבוד המדינה".

המתקפה החריגה של הרב לנדו נגד הכיפות הסרוגות

הדברים נאמרו במהלך פגישה שקיים במעונו עם ראש ישיבת מיר, הרב אליעזר יהודה פינקל, ועם משגיח הישיבה, הרב בנימין פינקל. "אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".

ההבהרה של הרב לנדו: "עיוות וחוסר הבנה" צילום: דוברות

אמש התייחס הרב לנדו לסערה שעוררו דבריו נגד המשרתים בצה"ל מקרב הציונות הדתית וטען כי דבריו עוותו על ידי "עמי ארצות".

"בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר מכל ויכוחים השקפתיים איתם. השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר את מימיהם אנו שותים, ובפרט יש להיזהר מאד מוויכוחים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה, ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו שזו היתה השקפת רבותינו הגדולים החזון איש והרב מבריסק זכר צדיקים לברכה", אמר.

הוא הוסיף כי דבריו עוותו לגמרי. "כמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת".