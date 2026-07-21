נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא לבנון ז'וזף עאון נפגשו הערב (שלישי) בבית הלבן. טראמפ אמר במהלך הפגישה כי היחסים עם לבנון הולכים ומשתפרים.

"אנחנו נסייע להם רבות", הוסיף הנשיא. מקבילו הלבנוני אמר "הגיע הזמן שלבנון תהיה יציבה ובטוחה".

הוא לא שלל שיחות ישירות עם ארגון הטרור חיזבאללה. "למרות שלבנון הוכתה קשות, אני מכיר אנשים שבחיים לא יעזבו אותה. אנשים חכמים ומוצלחים מאוד שגרים שם. אנחנו נעזור ללבנון. יש את 'בעיית חיזבאללה'. אני מוכן לדבר עם חיזבאללה. אני מוכן לדבר עם כולם. אם הנשיא עאון ירצה שאדבר איתם - אעשה את זה".

טראמפ רמז שייתכן שלבנון תהיה בעתיד חלק מהסכמי אברהם. "אני חושב שנראה עוד הרבה מדינות מצטרפות להסכמים הללו בקרוב", אמר.

הנשיא האמריקני התייחס גם להמשך המתקפות של צבא ארה"ב באיראן. "האיראנים נואשים להיפגש איתנו אבל עד שהם לא יהיו מוכנים לעשות דברים משמעותיים אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם".

לדבריו "עוד לא סיימנו עם איראן, כל אתר גרעיני שהאיראנים ישקלו להפעיל מחדש - נתקוף שוב. הם יצטרכו 20 או 25 שנה כדי לבנות מחדש את הנזקים שגרמנו להם. אם איראן תמשיך לתקוף ספינות מסחריות - נתקוף אותם בעוצמה גדולה פי 10. המצור על מיצר הורמוז נמשך - אף אחד לא חוצה אותו. האתר של איראן בהר המכוש? אנחנו נפגע בו".