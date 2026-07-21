הדר מילר: להפקיד את הביטחון בידיים האלה - הימור מסוכן

התפקיד הרגיש ביותר במדינת ישראל, התפקיד שאחראי על החיים של הילדים של כולנו - הוא שר הביטחון. עכשיו, תחשבו על התרחיש הבא: יאיר גולן יושב בקריה.

האיש שזיהה תהליכים, האיש שלא פעם ולא פעמיים השמיע אמירות קיצוניות ומנותקות שמחלישות את המדינה ואת צה"ל, ינהל את המערכה הבאה? זה לא סתם תרחיש מדאיג - זו סכנה קיומית ומוחשית לביטחון ישראל.

אבל הוא לא לבד. מסביבו התקבצו מועמדים "דמוקרטיים" כביכול, שמביאים איתם תפיסת עולם מסוכנת.

תסתכלו על הנבחרת שלו: זה מתחיל בנעמה לזימי, מי שהובילה והבעירה את נתיבי איילון; זה ממשיך ביאיא פינק, שבחר לאסוף מאות אלפי שקלים עבור כפר שממנו יצאו מרצחים; ועד גבי לסקי, שייצגה משפטית מחבל שתקף קצין וחייל צה"ל.

אלו האנשים, זו האג'נדה, ואלו האמירות והמעשים שמערערים את היכולת של המדינה להגן על עצמה.

אל תטעו ואל תתבלבלו: כל מי שמצביע למפלגות שמצהירות בגאווה שהן ילכו איתם, שישבו איתם בממשלה ושיפקידו בידיהם את המפתחות של הביטחון שלנו - מעמיד את מדינת ישראל בסכנה ישירה.

בקלפי, האחריות היא עלינו. אי אפשר להמר על העתיד שלנו ואי אפשר להפקיד את הביטחון בידיים האלה.