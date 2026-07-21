חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת "הדמוקרטים" רואה בבחירות הקרובות לכנסת "הבחירות הגורליות ביותר" בתולדות מדינת ישראל, כהגדרתה.

בראיון לערוץ הערבי "הלא" אמרה "אנחנו חייבים לנצח בבחירות האלה. זה העתיד שלנו, של הילדים שלנו, זה החיים שלנו. אין אופציה אחרת".

לזימי ציינה כי לפני כחודש הצליחה לבלום קיצוץ של מיליארד וחצי שקלים בתוכנית החומש לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, והאשימה את הממשלה בכוונה לקצץ חצי מיליארד נוספים - מהלך שהגדירה כ"הפקרה של חיי אדם".

"אני חושבת שהם איבדו כל רסן. שאין שם כבר גבולות, אין מוסר, אין מצפון, אין אכפתיות", אמרה.

בנוגע לשילוב השב"כ במאבק נגד הפשיעה בחברה הערבית, אמרה לזימי כי היא מקבלת את הגישה שלפיה אין צורך בכך, אלא יש לתת למשטרה כלים טכנולוגיים מותאמים, לקדם חקיקה ולהקצות ציוד וכסף.

לדבריה, מפלגת "הדמוקרטים" תומכת בשותפות יהודית-ערבית גם בקואליציה, ובכוונתה להציע תוכנית חומש חדשה לחברה הערבית שתהיה מוטמעת בתקציב המדינה.

לזימי הצהירה כי היא מעוניינת לכהן כשרת החינוך בממשלה הבאה, והתחייבה לפעול לצמצום הפער התקציבי בין החינוך הממלכתי בחברה הערבית לבין החינוך הממלכתי-דתי.