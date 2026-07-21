הפעיל הפוליטי והחברתי מוראד חדאד, בכיר בהנהגת מפלגת בל"ד, הביע התנגדות נחרצת לשותפות ערבית-יהודית במפלגות פוליטיות ישראליות.

בראיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" אמר חדאד: "אני מתנגד להצטרפותם של פלסטינים למפלגות ציוניות, בכל שם שיקראו להן - ימין, שמאל או דמוקרטי. מבחינתי, העניין אינו שם המפלגה ולא שמות המועמדים, אלא הפרויקט הפוליטי שאליו הם משתייכים".

"לא מספיק לי שהמועמד יהיה פלסטיני או ערבי - מה שמעניין אותי הוא מה הוא מייצג מבחינה פוליטית ולאומית", הוסיף.

"אני מסרב לכך שהפלסטיני יהפוך לעלה תאנה או לקישוט דמוקרטי במפלגות שמאמינות ביהדות המדינה ופועלות על פי כללי המשחק הציוני", אמר חדאד. "המקום הטבעי שלנו הוא בעבודה הפוליטית הפלסטינית העצמאית, ששומרת על זהותנו הלאומית ומייצגת את החברה שלנו ואת ענייניה".

לדבריו, הניסיון הפוליטי של ערביי ישראל לאורך עשרות שנים הוכיח כי המפלגות הציוניות, תחת שמות שונים, מעולם לא היו כתובת להשגת זכויותיהם הקולקטיביות כעם פלסטיני בארץ.

חדאד הדגיש כי הוא אינו מחפש שותפות פוליטית בתוך מפלגות ציוניות, אלא אחדות פוליטית של העם הפלסטיני בתוך הקו הירוק. הוא קרא לקיומה של ועדת מעקב ערבית חזקה ומוסדות לאומיים ומפלגות ערביות ש"יעזו להתנגד באופן ברור ליהדות המדינה ולמשטר האפרטהייד", ויגנו על הזכויות הקולקטיביות והאישיות של הערבים כ"עם ילידי" בארץ.