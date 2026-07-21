פרופסור שלמה משיח מספר על האולטרסאונד הביתי למעקב פוריות

עולם הרפואה בישראל נפרד מאחד מענקי הדור. פרופ' שלמה משיח, מחלוצי רפואת הפריון בישראל ומהרופאים המשפיעים ביותר בתולדות המדינה, הלך לעולמו בגיל 89 והותיר אחריו מורשת שאין לה שיעור.

יש רופאים שמטפלים בחולים, ויש רופאים שמשנים את פני הרפואה. פרופ' משיח היה מהסוג הנדיר שעשה את שניהם גם יחד. במשך עשרות שנים הוא עמד בחזית החדשנות הרפואית, הוביל מהפכות ששינו את חייהן של אינספור משפחות, והעניק את המתנה הגדולה מכולן - חיים.

אלפי זוגות שנאבקו שנים להפוך להורים ראו בו לא רק מומחה בעל שם עולמי, אלא שליח של תקווה. ההערכות מדברות על כ-40 אלף תינוקות שנולדו בזכות הידע, הנחישות והחזון שלו - מספר בלתי נתפס של חיים חדשים שהחלו בזכות אדם אחד שהאמין שאין דבר כזה "בלתי אפשרי".

כמי שהיה ממובילי הפריית המבחנה בישראל, חלוץ בתחומי האולטרסאונד, הכירורגיה הזעיר-פולשנית ורפואת הפריון, פרופ' משיח לא הסתפק בלהדביק את קצב ההתקדמות העולמי - הוא היה מהאנשים שיצרו אותו. עמיתיו מספרים על רופא שידע לזהות מהפכות רפואיות עוד לפני שהפכו לנחלת הכלל, והביא אותן לישראל מתוך מחויבות עמוקה למטופליו.

גם בשנותיו המאוחרות לא ידע מנוחה. העבודה הייתה עבורו דרך חיים, שליחות יומיומית ומקור בלתי נדלה של סיפוק. רק לאחר שנחבל בדרכו למרחב מוגן במהלך ימי המלחמה, הידרדר מצבו הבריאותי - עד שהשבוע השיב את נשמתו ליוצרה.

מאחורי ההישגים המקצועיים עמד גם אדם בעל לב רחב, מורה נערץ, אב וסב אוהב, שהעמיד דורות של רופאים ורופאות אשר ממשיכים עד היום את דרכו. תלמידיו פזורים בכל מרכז רפואי בישראל, וכל אחד מהם נושא עמו מעט מהמורשת שהותיר.

פטירתו של פרופ' שלמה משיח אינה רק אובדן למשפחתו ולמוקיריו, אלא אבדה לאומית לעולם הרפואה הישראלי. האיש שסייע להביא לעולם רבבות ילדים הותיר אחריו מורשת של חמלה, מצוינות וחתירה בלתי מתפשרת להצלת חיים - מורשת שתמשיך לפעום בכל חדר לידה, בכל מחלקת פוריות ובכל משפחה שקיבלה בזכותו את הזכות לקרוא למישהו "בן" או "בת".

הוא הותיר אחריו שני בנים, פרופסור רועי משיח, מנהל מחלקה גינקולוגית בבית החולים שיבא, וגיא - עורך דין.