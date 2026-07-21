אינסטגרם הכריזה היום על השקת Replace Audio, כלי חדש שיאפשר להחליף את המוזיקה בפוסטים ובקרוסלות גם לאחר שפורסמו.

עד כה, משתמשים שרצו לשנות את השיר שנלווה לפוסט נדרשו למחוק אותו ולהעלותו מחדש.

לפי החברה, הפיצ'ר החדש יאפשר לעדכן את המוזיקה בכל שלב, מבלי לפגוע במעורבות שכבר צבר הפרסום. כך, הלייקים, התגובות והחשיפה של הפוסט יישמרו גם לאחר החלפת המוזיקה.

העדכון מצטרף לשורת כלים חדשים שהשיקה אינסטגרם בתקופה האחרונה, במטרה להעניק ליוצרי תוכן גמישות רבה יותר גם לאחר פרסום התוכן.

בין היתר נוספו האפשרות לשנות את סדר הפוסטים בפרופיל ולהוסיף כיתובים שונים לתמונות בקרוסלה.

באינסטגרם מסרו כי השקת Replace Audio תתבצע בהדרגה במהלך השבועות הקרובים, והכלי יהיה זמין למשתמשים בשלבים.