הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, טוען כי המכשול הכמעט יחיד העומד בפני גוש האופוזיציה בדרכו לכבוש את השלטון מתמקד בשאלה הבלתי פתורה מול הרכב הקואליציה העתידית, במידה ולא יושג רוב של 61 מנדטים.

לדעתו במידה והציבור המזוהה עם האופוזיציה יפנים את התרחיש המורכב הזה, עשויים להתחיל מאבקים ועימותים פנימיים בתוך הגוש.

במסגרת תרחיש זה, עשויים לעלות חילוקי דעות קשים לגבי זהות השותפים האפשריים. סגל מציין כי בעוד יאיר גולן יציע לשבת עם הערבים, בני גנץ - ככל שנספר במערכת הזו - יעדיף אפשרות של הליכה עם נתניהו, בעוד גורמים אחרים יציעו מהלך של שיתוף פעולה מול המפלגות החרדיות.

סגל מעריך כי "הקטטה תוביל אנשים בחזרה לזרועות נתניהו, למפלגת ימין חדשה, או פשוט להישאר בבית".

לדבריו, נתניהו מתכוון למקד את תשומת הלב בהישענות על מפלגות ערביות - כדי למנוע מהאופוזיציה להקים ממשלה.

להערכתו, "ראש הממשלה מזהה פוטנציאל של ארבעה עד חמישה מנדטים שיכולים לעבור ישירות מגדי איזנקוט אליו. המטרה של נתניהו היא להעביר למצביעים הללו את המסר כי האפשרויות העומדות על הפרק מסתכמות בשילוב החרדים או בהליכה לבחירות חדשות".