סקר שפורסם הערב (שלישי) בחדשות 13 מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-21 מנדטים וגם מפלגת ישר של גדי איזנקוט ב-21.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד ממשיכה להיחלש ל-14 מנדטים, הדמוקרטים עם 11, ישראל ביתנו 10, ש"ס 8, ויהדות התורה 8.

עוצמה יהודית משיגה 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל 6, מפלגת הציונות הדתית 5, רע"ם 5 ומפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל 4.

מתחת לאחוז החסימה נותרו מפלגות כחול לבן ובל"ד.

גוש הימין זוכה בתרחיש זה ל-49 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו, ללא המפלגות הערביות, מגיע ל-60.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, גדי איזנקוט מרחיב את הפער מול בנימין נתניהו, וזוכה ל-47% לעומת 35% לנתניהו. בהתמודדות ראש בראש מול נפתלי בנט - האחרון מוביל עם 43% מול 40% לנתניהו.