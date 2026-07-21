במערכת הביטחון של סוריה מתגבשות תוכניות מבצעיות להתערבות אפשרית בסוגיית חיזבאללה בלבנון, כך נחשף הערב (שלישי) בכאן חדשות.

היערכות זו מתרחשת מאחורי הקלעים, בניגוד להצהרותיו הרשמיות של נשיא סוריה אחמד א-שרע, אשר דחה פומבית את הצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפעול נגד הארגון בשטחה של המדינה השכנה.

גורם ביטחוני סורי המקורב לשלטון בדמשק מסר בימים האחרונים כי מתחת לפני השטח נבנות תוכניות נגד חיזבאללה בלבנון, אשר מיועדות לצאת אל הפועל במידת הצורך.

באותה שיחה הוסיף הגורם כי הדרגים הגבוהים ביותר במערכת הביטחון הסורית קיבלו הנחיות מפורשות לפעול נגד כל נוכחות של חיזבאללה בשטח ולסכל אותה.

התפתחות זו מגיעה בהמשך לדברים שאמר הנשיא האמריקני יותר מפעם אחת בתקופה האחרונה, לפיהם נשיא סוריה הוא הגורם המתאים ביותר להתמודד עם איום חיזבאללה בלבנון חלף פעילות ישראלית.