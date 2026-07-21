הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, שיגר מכתב לח"כ מיכל וולדיגר, ובו דברי הערכה והוקרה על פעילותה הציבורית במהלך כהונת הכנסת ה־25.

בפתח המכתב כתב הרב הראשי לוולדיגר כי הוא מבקש "להעריך ולהוקיר אותך ואת פועלך", וציין כי עקב אחר עשייתה הציבורית של וולדיגר לאורך כהונתה כיו"ר ועדת העבודה והרווחה.

בהמשך כתב: "את יכולה לציין בסיפוק כי יישמת את שליחותך והבאת לידי ביטוי את יכולותיך הנפלאות למען הכלל והפרט. כל מה שעשית היה מתוך רגישות וזה מצביע על אישיותך ויכולת הנתינה לזולת."

הרב התייחס גם לפעילותה בנושאי דת ומדינה, וציין: "אני יכול להעיד מקרוב על הנושאים שקשורים לדת ישראל ולרבנות הראשית בהם הבאת לידי ביטוי את עמדת ההלכה ותורת ישראל, וייצגת בגאון את דעתם של רבני ישראל."

בהקשר זה, הרב כבר חשף בעבר את שיתופי הפעולה שלו עם חברת הכנסת. בכתבה שפורסמה בערוץ 7 בחג הסוכות האחרון אמר הרב בסוכתה של ח"כ וולדיגר: "מיכל נמצאת הרבה בבניין הרבנות הראשית, אנחנו משתפים פעולה ואני מקווה שהשיתוף פעולה הזה יבוא בחוק חשוב מאוד של קצירת זרע". הוא הוסיף, "הייתי צריך שהרבנים החרדיים יתמכו בחוק, אז דיברתי עם הח"כים החרדים ושמעתי מהם שבחים עלייך".

בדברי הסיום של המכתב רמז הרב להמשך דרכה הציבורית של וולדיגר, כשכתב: "ניתן להביט אחורה ולברך על שעבר ועל כך שזכית שלא תצא תקלה תחת ידך, וליישא עינייך גם להמשך עשייה ברוכה." ובהמשך הוסיף: "המשיכי לפעול למען תורת ישראל, בעד עם ישראל ולקיומו בארץ ישראל".