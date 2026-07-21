בן גביר בחוות גלעד: "אף אחד לא יכול לנצח אותנו" צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ערך ביקור הערב (שלישי) בחוות גלעד שבשומרון, במטרה לעמוד מקרוב על נזקי השריפה הנרחבת שפרצה במקום במהלך השבת.

במהלך הפעילות בשטח קיבל השר עדכונים שוטפים ממפקד מחוז ש"י, מפקד מרחב שומרון ומפקד תחנת אריאל, שפירטו אודות הקמתו של חמ"ל חירום ייעודי המיועד לקליטת פניות ותלונות מצד התושבים שביתם נפגע.

במקביל, מפקדי כבאות והצלה סקרו בפניו את שרשרת המהלכים המבצעיים שבוצעו לאורך שעות ארוכות עד להשתלטות המלאה על האש.

"מהרגע שקיבלתי את האירוע דיברתי גם עם נציב כבאות הצלה וגם עם מפקד מחוז ש"י, ניצב פינצ'י, עודכנתי על מה שקורה. דיברתי איתם על להזניק את המטוסים, הזניקו 6 מטוסים - היינו ערוכים להפעיל את החירום, מטוסי הספייר. ברוך השם, לא היה צריך את זה. כל הזמן התעדכנתי על הגבורה שלכם. של השוטרים ולוחמי האש, כל האנשים שכאן בחוות ובגבעות. נס גדול. הנס הזה מורכב מהרבה מסירות נפש של אנשים. בעז"ה נפריח מחדש את חוות גלעד, הבתים ישוקמו, המרחבים יצמחו מחדש", אמר בן גביר.

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הוא פנה במישרין למפקד מחוז יו"ש בשירותי הכבאות וההצלה ושיבח את תפקודו. "ציון, אתה דוגמא למסירות נפש, קצת לתוך האש ובלי לעשות שום חשבון, אלא כדי להציל אנשים. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו - אתה אתה הצלת הרבה נפשות".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הודה לשר על הגעתו ועל הליווי ההדוק בזמן אמת. "אני מבקש להגיד לך תודה רבה על המנהיגות שהפגנת בזמן אמת. מה שעובד בשגרה עובד בחירום. היה כאן תחתך צוות משותף של אלוף פיקוד מרכז, מפקד מחוז ש"י, מפקד יו"ש של הכיבוי, כל הצוותים עבדו יחד. המשפחה כאן, תוך כדי שהבית שלהם נשרף, הם אמרו לי - אנחנו מבטיחים לך שנבנה בית יותר גדול. הסתכלתי והבית בוער, פה הבנתי, עם אנשים כמו אנשי חוות גלעד, אף אחד לא יכול לנצח את העם שלנו. אנחנו נשוב להגדיל את היישוב הזה עוד יותר, אני מודה לך על כל העזרה עד כה, ועל ההכרה כפעילות טרור, אנחנו פנינו ביחד בעניין. ואני מודה לך על כל העזרה ונפעל לשקם את היישוב הזה ביחד".