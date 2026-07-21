עימות פיזי התפתח היום (שלישי) במועצה המקומית עומר בין ראש מועצת ירוחם, עו"ד נילי אהרון, לבין כוחות משטרה שהגיעו למקום במטרה לעצור אותה.

הגעת השוטרים התרחשה בעקבות תלונה שהוגשה נגד אהרון, לאחר שפתחה בצעדי מחאה נגד יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי.

בפוסט שפרסמה אהרון בחשבון הפייסבוק שלה לצד תמונה ממיטת אשפוז, גוללה את גרסתה לאירוע וטענה כי שוטרים שהגיעו למתחם המועצה האזורית עומר הפעילו נגדה עוצמה פיזית רבה.

בדבריה ציינה אהרון כי "אחד השוטרים הפיל את ראש המועצה לקרקע, הפעיל נגדה כוח פיזי משמעותי ואף הוציא אזיקים במטרה לעוצרה. במקביל הוזעקו למקום כוחות יס"מ רבים".

היא הסבירה כי המחאה שקיימה נגד קק"ל נבעה מהחלטת הארגון לעצור את התשלומים המיועדים להפעלת פארק האגם בירוחם, עניין המהווה "החלטה שפוגעת בתושבי העיר ומסכנת את פרסנתם של רבים ואת עתידו של אחד הנכסים הציבוריים המרכזים של ירוחם. במקום לפעול בשיתוף פעולה, בחרה קק"ל לפעול באופן חד-צדדי תוך פגיעה ישירה בתושבי הפריפריה".

בהודעתה צוין עוד כי בשל הפלתה לקרקע נאלצה להתפנות באמבולנס לבית החולים סורוקה בבאר שבע שם הוכנסה לסדרת בדיקות ונשארה תחת השגחה רפואית.

במשטרה הגיבו ואמרו כי "במהלך הטיפול באירוע התבקשה ראש מועצת ירוחם להתלוות לשוטרים, אך סירבה. השוטרים הבהירו לה כי ככל שתמשיך לסרב, היא תיעצר. בהמשך, התנצלה ראש המועצה על התנהגותה. ראש מועצת עומר חזר בו מבקשתו להגיש תלונה ומשכך הסתיים הטיפול המשטרתי במקום".

גם ראש מועצת עומר, ארז בדש, שהזעיק את המשטרה הגיב גם הוא לאירוע. "המועצה המקומית עומר מכבדת את חופש הביטוי והמחאה, אך מחויבת בראש ובראשונה לסדר הציבורי. כאשר ההפגנה של ראש מועצת ירוחם במקום חרגה באופן בוטה מגבולות המחאה הלגיטימית והפכה להתפרעות ששיבשה לחלוטין את האפשרות לקיום הפגישה שנערכה בלשכתי, הוזמנה משטרה".

בדש פירט כי בחר לצאת מהמפגש כדי לבטל את תלונתו ולמנוע את מעצרה של אהרון, אך הבהיר כי "ראש מועצת ירוחם הגיעה לבניין המועצה וחדרה לחדר הישיבות, כשהיא מצוידת במגאפון, ללא יידוע או תיאום מראש". לסיכום דבריו ציין בדש: "אנו מאחלים לראש מועצת ירוחם בריאות והצלחה, ונמשיך לפעול בשיתוף פעולה ובממלכתיות למען תושבי הנגב והאזור כולו".