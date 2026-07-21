ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הודיע היום (שלישי) כי הוא מתאשפז לצורך ניתוח נוסף להסרת גידול מגופו.

בהודעה שפרסם ביקש להזים את השמועות שנפוצו בימים האחרונים בנוגע למצבו הבריאותי והבהיר כי אינו מצוי בסכנת חיים.

"אני נכנס לניתוח באמונה, באופטימיות וברוח חזקה. אינני מצוי בסכנת חיים, אינני חולה במצב קשה, ואין כל בסיס לשמועות החולניות המופצות על ידי שופרות האופוזיציה. במקום לאחל בריאות והחלמה, הם מפיצים משאלות לב שקריות".

הוא ציין כי לפני כשנה עבר בהצלחה ניתוח להסרת גידול בגודל שישה סנטימטרים מהכליה הימנית, ובהמשך התברר כי קיים גידול נוסף בכליה השמאלית. לדבריו, הניתוח הנוכחי נדחה תחילה בשל ההיערכות לאפשרות של מערכה נוספת מול איראן, ובהמשך בעקבות הידרדרות במצבה הבריאותי של אימו.

שאמה הכהן מסר כי לפי ההערכות הגידול יוסר תוך שמירה על הכליה, וכי אין עדות לגרורות ואין צורך בטיפולים משלימים.

עוד ציין כי תקופת ההחלמה צפויה להימשך בין שבועיים לחודש, ולאחריה הוא מתכנן לשוב לפעילות מלאה.

רפואה שלמה!