מגעים מתקדמים מתנהלים בימים אלה בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יולי אדלשטיין ואיילת שקד, במטרה לבחון ריצה משותפת במסגרת איחוד פוליטי.

בכאן חדשות דווח כי במהלך השבועיים האחרונים נרשמו לפחות שלוש פגישות עבודה בין שני הצמדים, אך השיחות עד כה טרם הבשילו לכדי הסכם סופי או סיכומים חתומים.

סלע המחלוקת העיקרי המעכב כעת את הגעה להסכמות נוגע לשאלת הנהגת המפלגה והאדם שיוביל את הרשימה.

לצד סוגיית הרשימה והראשות, קיימים פערים נוספים בין המשתתפים העוסקים במנגנון בניית המפלגה, חלוקת סמכויות השליטה, קבלת זכות וטו, וכן תפיסת העולם בנוגע להרכב הממשלה הרצויה לאחר הבחירות.