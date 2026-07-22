רבה הראשי של אלבניה, הרב יואל קפלן, נפגש בימים האחרונים בטירנה עם המנהיג המוסלמי מזרם הבקטשים, באבא מונדי, כשהוא מלווה בחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וביועצו עו"ד עקיבא חופי.

הקשר בין הרב קפלן לבאבא מונדי נחשב לאחד החזקים והמשמעותיים ביותר שיש כיום בין רב ראשי למנהיג מוסלמי, ולבאבא מונדי עצמו השפעה רבה על האוכלוסייה באלבניה ועל מיליוני מאמינים בני הזרם הבקטשי ברחבי העולם.

כאוהד ישראל מושבע שאינו נרתע מלהתייצב לצד המדינה גם בזמנים הקשים ביותר, שמח באבא מונדי לקבל את האורחים מישראל.

בדבריו הביע גאווה רבה על עמידתו לצד העם היהודי, וציין כי גורל עמו שזור בסיפור הרדיפות, התקומה והעמידה האיתנה של ישראל. ח"כ מלכיאלי הודה לו מקרב לב על תמיכתו העקבית, העומדת כחומה בצורה גם מול גורמים רדיקליים שניסו למנוע זאת.

במהלך הפגישה עלה נושא יזמת הקמת "מדינת הבקטשיה" - עיר-מדינה ריבונית וצעירה המתוכננת לקום בימים אלו בשטח המטה העולמי של הזרם בטירנה.

אם התוכנית שקידם ראש ממשלת אלבניה אדי רמה ותמך בה באבא מונדי תצא לפועל, זו תהיה המדינה הקטנה ביותר בעולם, בשטח של כ-0.11 קמ"ר בלבד - קטנה אף מקריית הוותיקן - וכמוה היא תעניק אזרחות לאנשי דת ולפקידי ממשל בלבד. ח"כ מלכיאלי הבטיח לעמוד לצד המנהיג כדי לסייע ולקדם את התמיכה הנדרשת למהלך.