לקראת העלייה החדה במספר המטיילים והמבקרים הצפויה באזור הגליל העליון במהלך חודשי הקיץ והחופש הגדול, פרסם רב היישוב מירון, הרב אלעזר שטרן, קריאה מיוחדת לציבור הרחב.

במכתב, אותו הוא נוהג להפיץ מדי שנה בעונה זו, ביקש הרב מהציבור המגיע לפקוד את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי להקפיד על קוד לבוש צנוע בעת הכניסה לאתר.

בפנייתו הדגיש הרב שטרן כי יש להימנע לחלוטין מהגעה בלבוש חשוף, בלתי צנוע או ללא מלבוש עליון.

הרב חידד את הדברים כשהפנה לעיקרון הידוע ממקורות חז"ל: "מכבדי אכבד - קריאה למבקרים לגלות כבוד בסיסי לקדושת המקום והנוכחים בו.

הקריאה מגיעה על רקע התופעה החוזרת על עצמה מדי קיץ, שבה נופשים ומטיילים המבלים באתרי הטבע והמסלולים הסמוכים בצפון משלבים במסלולם ביקור במתחם הקבר, לעיתים בלבוש המותאם לטיולי שטח ולתנאי החום ולא למקום תפילה.

לדברי רב היישוב, שמירה על קוד הלבוש והנורמות המקובלות במקום נועדה לשמור על צביונו של האתר ולמנוע פגיעה ברגשותיהם של ציבור המתפללים והמבקרים הקבועים.

בפנייתו הוא ציין כי התחשבות הדדית וכבוד לאופי המקום יאפשרו לכלל הציבור - דתיים, חילונים ותיירים כאחד - לבקר במתחם באווירה מכבדת ונעימה.

מתחם הקבר במירון נחשב לאחד מאתרי הציון הדתיים המתוירים ביותר בישראל לאורך כל ימות השנה, ומושך אליו מדי יום מאות מבקרים.