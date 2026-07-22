פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (רביעי) כי בשעה 20:15 שעון מזרח ארה"ב (03:15 שעון ישראל) הוא השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד איראן - זה הלילה ה-11 ברציפות - שהחל כשעה קודם לכן.

על פי ההודעה, כוחות הצבא האמריקני תקפו מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן, במטרה לשחוק עוד יותר את יכולתה לאיים על השיט המסחרי במצר הורמוז.

"במהלך שלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעברו בנתיב המים הבינלאומי, החיוני לסחר האזורי והעולמי. המתקפות הבלתי מוצדקות הללו סיכנו מאות ימאים חנונים מפשע ופגעו בחופש השיט", נמסר מפיקוד המרכז.

עוד הודגש בהודעה כי "למרות התוקפנות האיראנית, מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים. מאז תחילת מאי סייעו כוחות CENTCOM לאבטח את מעברם של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי".

על פי כלי תקשורת איראניים, התקיפות האמריקניות בסבב הזה היו נרחבות ופגעו בין היתר במטרות בבהבהאן, מהשהר, בנדר עבאס, צ'בהאר, בושהר ופרצ'ין. כמו כן, דווח כי מערכות הגנה אווירית הופעלו בשכונת סוהאנק שבצפון-מזרח טהרן, ממערב לתבריז ובסיריק.

סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז" דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהרן נגד "מטרות עוינות".

כמה שעות לפני תחילת התקיפות האמריקניות, שיגרה מפקדת החירום המרכזית של צבא איראן, מטה ח'אתם אל-אנביא, איום ישיר לעבר וושינגטון והזהירה כי מתקפה אמריקנית על מתקני הגרעין של המדינה תהווה "הרחבה ישירה של המלחמה באזור".

לפי הדיווח בטלוויזיה הממלכתית באיראן, במטה הביטחוני הבהירו כי במידה שיוצא לפועל תרחיש כזה, "כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה במזרח התיכון יסומנו כמטרות לגיטימיות ויותקפו בעוצמה".

האיומים האיראניים הגיעו לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר במהלך פגישה בבית הלבן עם נשיא לבנון כי ארה"ב תתקוף בהר המכוש "בקרוב".

דבריו של טראמפ הגיעו ברקע הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שציטט הערכות מודיעיניות בישראל לפיהן איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן תת-קרקעי עמוק בתוך "הר המכוש" במהלך הסתיו האחרון.

בדיווח נאמר כי הממצאים הועברו לארצות הברית, ולפיהם השינוי בוצע לאחר המלחמה ביוני 2025, שבמהלכה פגעו תקיפות ישראליות ואמריקניות בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. גורם צבאי ישראלי המעורה במאמצי התקיפה הביע דאגה מכך שהתקיפות האוויריות באותה מערכה לא כיוונו מספיק למתקנים הקשורים לנשק גרעיני, ואמר ל"ג'ורנל" כי "יש עוד עבודה לעשות", כולל ב"הר המכוש".