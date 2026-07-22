נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם גרעין היסטורי בשווי עשרות מיליארדי דולרים עם סעודיה. כך דיווח הלילה (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי בכירים אמריקניים.

ההסכם, שתוקפו נקבע ל-30 שנה, מיועד להקים תוכנית גרעין אזרחית בממלכה ולהבטיח לחברות אמריקניות מעמד מרכזי בפיתוח התשתיות תוך דחיקת חברות זרות, תוך שהוא פותח את הדרך לאפשרות של העשרת אורניום על אדמה סעודית.

על פי אחד הסעיפים המרכזיים, חברות אמריקניות יקימו מתקן להעשרת אורניום בסעודיה במידה ומחקר משותף של שתי המדינות יקבע כי קיים בכך צורך. בממשל טראמפ טוענים כי מתכונת זו תעניק לוושינגטון השפעה ניכרת על המהלכים הסעודיים ותמנע את הסבת התוכנית למטרות צבאיות.

ב"וול סטריט ג'ורנל" צוין כי המהלך צפוי להיתקל בהתנגדות בקונגרס האמריקני מצד מחוקקים החוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית ומעליית הסיכון למרוץ חימוש במזרח התיכון. ההסכם יועבר לבחינת הקונגרס בימים הקרובים, אך בלימתו תדרוש החלטה משותפת של שני הבתים ברוב של שני שלישים כדי לעקוף וטו נשיאותי אפשרי.

לאחר אישורו של טראמפ בסוף השבוע שעבר, ההסכם צפוי להיחתם ביום רביעי על ידי שר האנרגיה האמריקני כריס רייט ושר האנרגיה הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמאן. בדיווח צוין כי השניים דנו בפרטי המתווה כבר באפריל 2025, במהלך ביקורו הראשון של רייט במזרח התיכון.