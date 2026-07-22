המשטרה ורשות המסים התירו לפרסום את קיומה של חקירה נרחבת שזכתה לכינוי "שובר תשלום", במסגרתה נעצרו שלושה חשודים מרכזיים.

על פי החשד, העצורים ניהלו מנגנון פשיעה כלכלי רחב היקף בעל זרועות בינלאומיות, שבאמצעותו בוצעו עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בסכום הנאמד בכחצי מיליארד שקלים.

המהלך המשותף הובל על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים ויחידת חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המסים, לאחר פעילות ממושכת שהתנהלה מתחת לרדאר במשך למעלה משנה.

השם שנבחר לפרשה נגזר מהשיטה המרכזית שבה נקט המנגנון, שעשתה שימוש נרחב בשוברי תשלום מעולם הנדל"ן כדי להסוות את קיומן של עבירות הממון ולפגוע בקופת המדינה.

במשטרה ציינו כי "החשודים הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל. באמצעות הרשת הם הלבינו הון עבור חברות מקומיות, הבריחו כספים מחו"ל והחדירו אותם לישראל".

החקירה מעלה כי המערך הפלילי התבסס בין היתר על קבלת סכומי מזומן גדולים, הנפקת חשבוניות פיקטיביות, העברות בנקאיות, פריסת תשלומים באמצעות שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק הרשומים על שם בני משפחה.

המעבר לשלב הגלוי של הפרשה התרחש ביום שלישי שעבר, אז פשטו כוחות אכיפת החוק על בתיהם של 16 חשודים במעורבות במעשיםם. במסגרת הפעילות נעצרו כמה חשודים ונלקחו לחקירה, ובמקביל נתפסו עשרות נכסים בעלי ערך רב אשר לפי החשד הושגו כתוצאה מפעילות המרמה והשמטת הכנסות במזיד.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים החשודים בהסתייעות בשירותי הרשת. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך עד למחר את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים - תושב קרית יערים בן 48 ותושב תל אביב בן 56.