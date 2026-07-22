בשורה של צעדים מתוכננים מראש, פועל ארגון הטרור חמאס לאורך החודשים האחרונים במטרה להדק את זיקתו לראשי החמולות והמוכתרים ברצועת עזה, כחלק ממהלך לביסוס מעמדו לקראת כניסתה הצפויה של ממשלת הטכנוקרטים.

בכאן רשת ב' דווח כי חמאס פועל להציב דמויות בעלות זיקה אליו בעמדות השפעה מרכזיות במבנים המוניציפליים והמשפחתיים, באמצעות הובלת בחירות למועצות החמולות ומינוי מוכתרים מטעמו.

כדי להבטיח את תלותם של גורמים אלו במערך הארגוני ולבצר את נוכחותו בקרבם, החל חמאס להעניק להם הקלות ותמריצים ישירים. בין היתר, מדובר בסיוע ביישוב סכסוכים פנימיים בקרב בני המשפחות, הענקת פריווילגיות שונות והטבות בתחום ההומניטרי.

גורמי ביטחון פלסטינים מצביעים על מאמץ מוגבר של חמאס לשבץ נאמנים ומקורבים בראשות ועדי השכונות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים ברחבי הרצועה.

צעדים אלו מגיעים על רקע העלייה בהשפעתן ובכוחן של החמולות במהלך המלחמה, ונועדו להחזיר לידי חמאס את ההובלה בזירה הפנימית תוך הידוק השליטה במרחב האזרחי.

על פי אותם גורמים, מטרת המהלכים הללו היא לרתום את השפעת המנהיגות המקומית לטובת השגת יעדיו של חמאס, שמירה על יציבות אזרחית במתכונת הרצויה לו, צמצום גילויי אנרכיה והרחבת יכולות הפיקוח וההכוונה בשטח.