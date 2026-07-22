גבר כבן 64 נפצע באורח קשה לאחר שהותקף ברחוב בפלטבוש, ניו יורק. היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק (NYPD), בשיתוף ארגון האבטחה המקומי "השומרים", פתחו בחקירת הנסיבות.

האירוע התרחש בבוקר יום שלישי ברחוב סואן בשכונה. מתיעוד שהפיץ ארגון "השומרים" עולה כי התקרית החלה בעת שהקורבן חצה את הכביש, והחשוד פגע בכתפו.

לאחר שהנפגע העיר לו על כך, התרחק החשוד - אך מיד לאחר מכן חזר, ניגש אליו ודחף אותו בעוצמה אל הקרקע, תוך שהוא משמיע קריאות אנטישמיות.

כתוצאה מהנפילה סבל הקורבן משבר בירך ומשורת חבלות, בהן חשד לזעזוע מוח. הוא פונה על ידי צוותי רפואה לבית חולים מקומי לקבלת טיפול.

המשטרה ממשיכה בסריקות ובחלק מהפעולות לחשיפת זהות התוקף.