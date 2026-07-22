תיעוד: חמור כפות אותר בתא מטען בירושלים

אמש, במהלך פעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים במעבר המנהרות בירושלים, הגיע רכב פרטי מכיוון גוש עציון לכיוון ירושלים לבדיקה.

במהלך הבדיקה פתחו הלוחמים את תא המטען של הרכב ואיתרו בתוכו חמור שהיה כפות ברגליו.

נהג הרכב טען בפני הכוחות כי החמור אינו חש בטוב וכי התכוון להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. החשוד, בן 28 תושב ביתר עילית, עוכב להמשך חקירה.

החמור הועבר להמשך טיפול של עמותת צער בעלי חיים. לוחמי משמר הגבול מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת החוק, תוך טיפול בכל אירוע שבו עולה חשד לפגיעה בבעלי חיים או להפרת הוראות הדין.