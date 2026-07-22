דר רות קבסה אברמזון מחברת הספר 'המדינה אינה זמינה כעת' עמדת ערוץ 7 בכנס קטיף של מרכז מורשת

בין ימי בין המצרים לציון 21 שנים לגירוש גוש קטיף וצפון השומרון, שב ועולה הדיון על משמעותם של אותם ימים ועל השפעתם על מדינת ישראל עד היום.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 בכנס קטיף של מרכז מורשת גוש קטיף, פורשת ד"ר רות קבסה אברמזון, מחברת הספר "המדינה אינה זמינה כעת", את תפיסתה שלפיה ההתנתקות הייתה נקודת מפנה עמוקה ביחסי המדינה עם אזרחיה.

"המדינה לא הייתה זמינה עבורם", היא אומרת על תושבי גוש קטיף, אך מוסיפה כי בעיניה משמעות האירוע רחבה הרבה יותר. "למה אני קוראת לזה התנתקות ולא עקירה? כי השם התנתקות הוא המדויק ביותר. בנקודה הזאת המדינה התנתקה מעצמה, מערכיה ומאזרחיה, וזה המושג שמתאר הכי טוב מה שקרה אז ומה שקרה מאז".

לדבריה, ההשלכות לא הסתיימו עם פינוי היישובים. "מאז ההידרדרות הייתה מאוד מאוד מהירה. אנחנו כמדינה התנתקנו מהערכים היהודיים שלנו, התנתקנו מהערכים הציוניים שלנו, ואימצנו ערכים פרוגרסיביים במערכות עצמן". לטענתה, "מה שהמערכות יודעות לקדם היום זה רק אג'נדות פרוגרסיביות וערכים אוניברסליים, ולא באמת לדבר על המהות ועל האינטרס הלאומי שלנו כאן כעם".

כאשר נשאלה על הכשלים שחוו מפוני גוש קטיף מול רשויות המדינה, הסבירה כי לדעתה לא מדובר רק בבירוקרטיה. "לכל כשל בירוקרטי יש הסבר בירוקרטי, אבל כשאתה מנסה להבין את השורש של התופעה אתה מבין שאי אפשר לפתור בירוקרטיה באמצעות בירוקרטיה, ואי אפשר להסביר בירוקרטיה באמצעות בירוקרטיה. כשאתה רואה צבר של תופעות, כנראה שיש משהו בשורש שמאחד ביניהן".

בהמשך הריאיון התייחסה גם לאופן שבו, לדבריה, הוצגה ההתנתקות לציבור. "הגיעו חיילים עם דגל ישראל, עם הסיסמה 'בנחישות וברגישות'. היה פה קמפיין מתוכנן מראש שהתפקיד שלו היה לייצר את הממלכה מול האספסוף. אנחנו הממלכה והם האספסוף". לדבריה, "בסופו של דבר מה שהצליחו לעשות זה לפלג ולסכסך את עם ישראל ולמנוע מהציבור להבין את האינטרס של כלל הציבור. זה לא היה האינטרס של המתיישבים - זה היה האינטרס של כלל הציבור שיהיה גוש קטיף".

לקראת סיום הריאיון נשאלה מהי המסקנה המרכזית שהיא לוקחת מאירועי ההתנתקות גם למציאות הנוכחית. "מדינת ישראל לא תוכל להמשיך להתקיים בלי להתחבר לזהות היהודית והציונית שלה, נקודה", היא אומרת. "לא יהיה פה שום פתרון למשבר המשילות בלי שנדע קודם כול מי אנחנו".

קבסה אברמזון הוסיפה כי כאשר שירות המדינה מתנתק מהזהות שעליה הוקמה המדינה, נפגעת גם יכולתו להתמודד עם המציאות. "כששירות המדינה שלנו מנותק מהשורש שלנו הוא לא מסוגל להבין לא את האיומים שיש עלינו, לא את ההזדמנויות שיש לנו ולא איך להתמודד". לדבריה, "אם אנחנו לא נתעשת ולא נבין שאנחנו קודם כול בונים פה את מדינת העם היהודי, חלילה לא יהיה לנו מה להשאיר לנכדים".