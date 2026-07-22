ועדת השירות של נציבות שירות המדינה אישרה את קיבועה של מנהלת ההתיישבות כגוף קבוע במשרד הביטחון, לצד הארכת כהונתו של סגן ראש המנהל האזרחי, הלל רוט, מארבע שנים לשש שנים.

המהלך הובל על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בתיאום עם משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה.

לפי ההחלטה, מנהלת ההתיישבות תמשיך לפעול במשרד הביטחון גם לאחר הבחירות הקרובות, ותפקיד סגן ראש המנהל האזרחי יוארך כך שימשיך לכהן גם לאחריהן. ההחלטה התקבלה בוועדת השירות בראשות נציב שירות המדינה דורון כהן.

בסביבת השר סמוטריץ' אומרים כי המהלך נועד לעגן את השינויים שבוצעו בשנים האחרונות בתחום ההתיישבות ולהבטיח את המשך פעילותם גם בעתיד.

לדבריהם, ההחלטה מחזקת את מעמדו של המרכיב האזרחי בניהול החיים ביהודה ושומרון ומבטיחה את המשך פעילות המנגנון שהוקם במסגרת הרפורמה.

עוד אומרים בסביבת השר כי המהלך מגיע על רקע חשש מפני שינוי במדיניות ההתיישבות במקרה של חילופי שלטון, "ברקע החשש מכך שתקום ממשלת שמאל בראשות גדי איזנקוט שתגלגל לאחור את מהפכת ההתיישבות, ותוביל לפינוי יישובים ולהקמת מדינה פלסטינית".

לטענתם, קיבוע מנהלת ההתיישבות והארכת כהונת סגן ראש המנהל האזרחי נועדו להבטיח את המשך פעילותם גם במקרה של הקמת ממשלה בעלת מדיניות שונה ביחס להתיישבות ביהודה ושומרון.