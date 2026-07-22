שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, חשף בריאיון שהעניק לעיתונאי האיראני ג'וואד מוגוי כיצד כמעט חוסל, לדבריו, לצד המנהיג העליון האייתוללה חמינאי במכת הפתיחה של המלחמה באיראן.

הוא טען כי לישראל ולארה"ב "היה מידע מודיעיני מדויק לגבי המיקום של חמינאי ובכירי ההנהגה האיראנית, מה שאפשר לפגוע בהם".

עראקצ'י סיפר כי בעת שדיווח לסגן ראש המטה של חמינאי, עלי אסגר חיג'אזי, הבניין שבו שהו הוכה בשלושה פיצוצים. לדבריו, "בדיוק דיווחתי לסגן ראש המטה של חמינאי, עלי אסגר חיג'אזי, כאשר הבניין זועזע משלושה פיצוצים בתוך שניות, כל אחד קרוב יותר מהקודם... תפסתי את ידו של חיג'אזי, ועשינו את דרכנו דרך הקורות, הקרשים וחתיכות העץ... בסופו של דבר יצאנו, וראיתי שחלקים שונים במתחם היו מטרה".

לדבריו, הוא פונה לבית החולים בידי עובר אורח, ובמשך שלושה ימים לא ידע מי מבכירי ההנהגה נהרג במתקפה. הוא אמר, "במשך שלושה ימים היינו מנותקים מכל מידע בניסיון לברר מי חי ומי נהרג. האויבים חשבו שהם יכולים לשתק אותנו על ידי התמקדות בהנהגה, אבל הם נכשלו".

בהמשך הריאיון אמר עראקצ'י כי טרם נפגש עם מוג'תבא חמינאי, אך טען כי מינויו "שלח מסר חשוב מאוד לעולם, שלא יהיה שינוי במדיניות ובאידיאלים של המשטר". עוד הוסיף כי איראן מתמקדת כעת ביצירת פילוג בין ארצות הברית לישראל, מבלי לפרט כיצד, ואמר כי "לפעמים יש קונפליקטים של מטרות ועמדות שניתן לשחק איתם".