סערה התעוררה ברשתות החברתיות בעקבות חשיפה שלפיה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה מימנה קמפיין משפיעניות לקראת תשעה באב, שבמסגרתו פורסמו סרטוני מתכונים ותכני הכנה לצום.

הסערה החלה לאחר שהמשפיענית אלישבע רוזנבלום פרסמה סרטון עם מתכון לדג סלמון לקראת הסעודה המפסקת. על גבי הסרטון צוין כי הוא פורסם "בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה".

לפי הפרסום, הרשות שילמה אלפי שקלים למשפיעניות נוספות כדי שיפרסמו תכנים לקראת הצום.

בין המשתתפות בקמפיין הייתה גם הבלוגרית קטרין נימני, שהעלתה סרטון תחת הכותרת "הכנה רוחנית וגשמית לצום תשעה באב".

העיתונאית מירב סבר מתחה ביקורת על המהלך וכתבה, "במקום שהרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תעסוק למשל בהנגשת השכלה אמיתית ואקדמיה לגברים ונשים חרדים, היא שופכת עשרות אלפי שקלים למשפיעניות פח כדי שיצלמו סרטונים על הכנה רוחנית ונפשית לתשעה באב".