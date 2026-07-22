ברוב גדול של 279 תומכים מול 81 מתנגדים אישר הפרלמנט הצרפתי הצעת חוק האוסרת על צעירים מתחת לגיל 15 להצטרף לרשתות החברתיות. בכך הופכת צרפת למדינה הראשונה באיחוד האירופי שמקדמת איסור מסוג זה, לאחר שמספר מדינות נוספות בעולם אימצו צעדים דומים בחודשים האחרונים.

המהלך מממש את אחת מהבטחות הבחירות של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שהתחייב לפעול להגבלת גישתם של קטינים לרשתות החברתיות. "צרפת מובילה את הדרך באירופה בכל הנוגע להגנה על ילדינו ובני הנוער. זהו צעד משמעותי קדימה. המועצה החוקתית חייבת כעת לפסוק בנושא, ואז יגיע הזמן לפעול כדי להפוך את הצעד הזה למציאות ולהגן על ילדינו ברשת", אמר מקרון בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות.

הצעת החוק באה על רקע המלצת רשות הבריאות הציבורית של צרפת, שקבעה בשנה שעברה כי פלטפורמות חברתיות, ובהן טיקטוק, סנאפצ'ט ואינסטגרם, עלולות להזיק למתבגרים, ובייחוד לבנות. עם זאת, הרשות הדגישה כי השימוש ברשתות החברתיות אינו הגורם היחיד להידרדרות במצב בריאותם הנפשית של בני הנוער.

החוק מחריג אתרים בעלי אופי חינוכי, ובהם אנציקלופדיות מקוונות ופלטפורמות לימוד. בנוסף, הוא אינו קובע בשלב זה אילו סנקציות יוטלו על קטינים שיפרו את ההוראה או על הוריהם שיאפשרו להם להירשם לרשתות החברתיות.

במקביל, גם הנציבות האירופית בוחנת אפשרות לקדם חקיקה דומה שתוחל בכלל מדינות האיחוד האירופי. נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, אמרה כי, "ילדים צריכים לקבל גישה הדרגתית ומדורגת לרשתות חברתיות".