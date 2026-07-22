בשבת האחרונה, מעט אחרי השעה 13:00, ישב יהודה כהן עם משפחתו לסעודת שבת בביתם שבחוות גלעד. לפתע הבחין אחד מבני המשפחה בעשן שהחל לעלות מהוואדי הסמוך.

בתוך דקות הפך מוקד קטן לשריפת ענק, שהתפשטה במהירות והותירה אחריה חורבן עצום.

בין המבנים שנפגעו היה גם מחסן העצים "צמרת" - עסק משפחתי שנבנה במשך שנים בעבודה קשה, סיפק חומרי גלם ללקוחות מכל רחבי הארץ והעסיק שמונה עובדים.

המחסן, הציוד, המלאי וההזמנות - הכול נשרף. במקביל, השריפה הותירה גם כ-30 משפחות בחוות גלעד ללא בית.

כבר יותר מ-1.2 מיליון שקל גויסו, ויותר מ-1,200 תורמים בחרו להיות חלק מהמאמץ. אבל הדרך לשיקום עדיין ארוכה, וכל תרומה מקרבת את המשפחה ואת הקהילה להתחלה חדשה.

אלא שהפגיעה אינה מסתכמת רק במבנה ובציוד. השריפה פרצה בדיוק בפתחה של התקופה החשובה ביותר עבור העסק. חודשי יולי, אוגוסט, ספטמבר ותקופת חגי תשרי הם עונת השיא של "צמרת" - החודשים שבהם מתבצע חלק משמעותי מהפעילות העסקית ומההכנסות השנתיות. מעבר לנזק הישיר, המשפחה מתמודדת כעת גם עם אובדן הכנסות דווקא בתקופה הקריטית ביותר של השנה.

בתוך ימים ספורים נרתמו יותר מ-1,200 ישראלים וגייסו למעלה מ-1.2 מיליון שקל. זהו ביטוי מרגש לערבות ההדדית, אך ביחס להיקף ההרס מדובר רק בתחילת הדרך. שיקום העסק, רכישת ציוד חדש, חידוש המלאי, השבת העובדים למעגל העבודה והשלמת אובדן ההכנסות צפויים לדרוש משאבים גדולים בהרבה.

מצילים את צמרת – חוות גלעד

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כששכך העשן, עמד יהודה כהן מול שרידי העסק שלו והטלפון לא הפסיק לצלצל. חברים, ספקים ואנשים שלא הכיר ביקשו לחזק ולעודד. בתוך החורבן הוא גילה עד כמה גדולה הערבות ההדדית.

"האנשים פה חזקים, אנשים פה חזקים ויצמיחו את העסקים שלהם הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב. בעזרת השם אנחנו נצמח מזה. ככל שהנפילה יותר גדולה, ככה העלייה יותר גדולה. מזל שיש לנו אמונה", אמר.

יהודה, מתנדב מד"א במשך שנים, מוכר בקהילה כאדם שנמצא תמיד בחזית העשייה וההתנדבות. גם ברגעים הקשים ביותר הוא ממשיך להביט קדימה, אך יש רגע אחד ששבר אותו במיוחד.

"הפעם הראשונה שבכיתי הייתה כשראיתי את הבית של אלמנתו של רזיאל שבח", סיפר. עבור יהודה מדובר בכאב אישי. רזיאל שבח היה חבר קרוב שלו, וכמתנדב מד"א היה יהודה בין הראשונים שהגיעו לזירת הפיגוע שבו נרצח.

לתרומה לשיקום "צמרת" לחצו כאן

גם ביקורם של אישי ציבור, ובהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', העניק חיזוק משמעותי למשפחה ולתושבים. "הוא חימם לנו את הלב, לכל תושבי קהילת חוות גלעד ולי אישית. אנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד", אמר יהודה. אך לצד המילים המחזקות, המציאות מחייבת גם שיקום כלכלי ארוך ומורכב.

בסרטון שפרסמה המשפחה לאחר השריפה נשמעת האמונה שמלווה אותה גם ברגעי המשבר: "כל הסחורות פה מאחורה שנשארו זה הזמנות לחוות לגבעות והכל בעבודה עברית ובאהבה. אנחנו נתרומם ואנחנו נצליח ואנחנו נחזק ונמשיך".

מאחורי העסק שנשרף עומדות שנות עבודה, השקעה ואהבת הארץ. למרות המכה הקשה, משפחת כהן מסרבת לוותר. היא מבקשת להחזיר את "צמרת" לפעילות, להחזיר את העובדים לפרנסה ולהמשיך לבנות את מה שנשרף.

יותר מ־1.2 מיליון שקל כבר גויסו, אך זהו רק הצעד הראשון. הדרך לשיקום מלאה עוד ארוכה, וכל תרומה מסייעת לקרב את היום שבו "צמרת" תחזור לעמוד על רגליה.

יהודה כהן, תושב 'חוות גלעד' ומבעלי מפעל העצים בחווה

כבר יותר מ־1.2 מיליון שקל גויסו, ויותר מ־1,200 תורמים בחרו להיות חלק מהמאמץ. אבל הדרך לשיקום עדיין ארוכה, וכל תרומה מקרבת את המשפחה ואת הקהילה להתחלה חדשה.