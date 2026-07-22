יעל שבח מברכת בשידור ערוץ 14

יעל שבח, תושבת חוות גלעד שביתה נשרף כליל, ריגשה במהלך שידור תוכנית "הפטריוטים" ששודרה מהיישוב, כאשר ביקשה לברך שתי ברכות שלא הספיקה לומר לאחר השריפה.

"רציתי לנצל את הבמה הזאת כדי לברך שתי ברכות שחיכיתי", שיתפה שבח והוסיפה: "לא הצלחתי לברך אותן ברגע האמיתי כשראיתי את הבית ועכשיו אני חושבת שזה זמן נכון ככה בשידור".

היא הוסיפה: "כשם שמברכים על הטובה, כך גם מברכים על הרעה. הבית שלי נשרף, והברכה הראשונה תהיה ברכת דיין האמת".

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בהמשך הסבירה כי לצד ההתמודדות עם אובדן הבית, היא מבקשת להודות גם על הטוב: "וכשם שמברכים על הרעה, כך צריך לברך על הטובה. קודם כל, היה פה ניסים גלויים בחוות גלעד, כולם יודעים את זה, ואנחנו עוד נדבר על זה".

עוד אמרה, "אבל בעיקר, כל מי שנשרף לו הבית, נשרף לו כל הרכוש ונאלץ לקנות בגדים חדשים בתשעת הימים ועל בגדים חדשים נוהגים לברך 'שהחיינו', אבל בגלל שזה תשעת הימים, אז מברכים הטוב והמטיב".