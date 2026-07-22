עימות בין משרד האוצר למשרד הביטחון סביב עיכוב בהעברת ההטבות למשרתי המילואים.

מנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי פנה למנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם בדרישה לפעול באופן מיידי לשחרור ההטבות, שלדבריו מתעכבות במשך חודשים למרות שהתקציב כבר הועבר.

במסגרת חבילת ההטבות שיזם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זכאים לוחמי המילואים למענק "פייטר" בסך של עד 5,000 שקלים למימוש בתחומי הבילוי והפנאי, וכן לשובר חופשה משפחתית בשווי אלפי שקלים למימוש בישראל.

לדברי משרד האוצר, בשבועות האחרונים התקיימו פניות חוזרות למשרד הביטחון בבקשה לזרז את העברת ההטבות, אך ללא הצלחה.

בעקבות זאת שלח מלאכי מכתב רשמי, שבו טען כי "משרד האוצר העביר מבעוד מועד את מלוא התקציב לשם כך, ולמרות פניות חוזרות ונשנות ומטעמים שאינם ברורים עד כה, חיילי המילואים לא קיבלו את סכומי הזכאות".

עוד כתב מלאכי כי "בפועל, זה זמן רב שחיילי המילואים הזכאים לכרטיסי הפייטר והחופשה אינם מקבלים ממשרד הביטחון את שמגיע להם". לדבריו, העיכוב פוגע במיוחד בתקופת חודשי יולי ואוגוסט, שבה משפחות רבות מתכננות לצאת לחופשה, ומרוקן מתוכן את מטרת ההטבה שנועדה להוקיר את שירותם של המילואימניקים.

את מכתבו חתם בקריאה למנכ"ל משרד הביטחון לפעול ללא דיחוי. "נוכח החשיבות והדחיפות, אני מבקש ממך בכל לשון להקדיש משאבים וקשב לפתרון מהיר של הבעיה", כתב.