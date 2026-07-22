האם גם ערב תשעה באב צריך להיות מוסדר בחוק בדומה לערב יום השואה וערב יום הזיכרון? סקר מיוחד שנערך עבור "מדד צהר ליהדות ומסורת", והתפרסם בערוץ "משב", מצביע על תמיכה של כמעט מחצית מהציבור בהחלת איסור ארצי על פתיחת מקומות בילוי ומסעדות בערב תשעה באב.

כיום החוק אוסר על פתיחת מקומות בילוי ומסעדות בערב יום השואה וערב יום הזיכרון בכל רחבי הארץ, בעוד שבערב תשעה באב ההחלטה אם להטיל מגבלות נתונה לכל רשות מקומית בנפרד.

ממצאי הסקר מראים כי 49.6% מהמשיבים תומכים בהחלת איסור זהה בחוק המדינה גם על ערב תשעה באב.

מנגד, 35.6% סבורים כי יש להעניק לרשויות המקומיות את הסמכות להחליט גם לגבי ערב יום השואה וערב יום הזיכרון, ואילו 14.8% בלבד תומכים בביטול מוחלט של החקיקה בתחום.

הרב אשר סבג, חבר הנהלת ארגון רבני צהר, התייחס לממצאים ואמר, "תשעה באב הוא באמת פספוס גדול, כי זה יום לאומי, לא דתי, ומשום מה זה איכשהו נצרב בתודעה כיום דתי".

הוא הוסיף: "זה יום שמדבר בדיוק על ההוויה שלנו פה במדינת ישראל, שאנחנו חזרנו אחרי גלות ארוכה ורוצים להישאר פה ורוצים ליצור מדינה ברת קיום ולא לחזור על טעויות העבר. צריך שהשינוי יבוא מתוך הציבור באופן טבעי, ולא בכפייה".