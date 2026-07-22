פרטים חדשים שפורסמו בגלי צה"ל שופכים אור על המתקן התת-קרקעי האיראני המכונה "הר המכוש", הסמוך לנתנז.

לפי הדיווח, במתקן כבר מצויים לא רק צנטריפוגות שהועברו אליו, אלא גם כלל המרכיבים הנדרשים להקמת מתקן העשרה, אף שלפי הדיווחים הוא עדיין אינו פעיל.

על פי ההערכה, איראן ערוכה להקים במקום מתקן תת-קרקעי שיבצע את כלל תהליך העשרת האורניום. עוד דווח כי הכנסת חומר מועשר למתקן תיחשב ל"נורה אדומה בוהקת", שכן היא עשויה להעיד על יכולת להעשרת אורניום לרמה צבאית של 90 אחוזים.

במערכת הביטחון מעריכים כי גם באמצעות היכולות הקיימות של ארצות הברית לא ניתן יהיה להביא להשמדה מלאה של המתקן התת-קרקעי. עם זאת, ההערכה היא שניתן יהיה לנטרל את האתר ולמנוע את הפעלתו ואת הפיכתו למתקן העשרה פעיל.

הכתב הצבאי דורון קדוש פרסם פרטים נוספים, המבוססים על מחקר של מומחה הגרעין דיוויד אולברייט. לפי הדיווח, בניית קומפלקס המנהרות החלה בשנת 2020 בתוך הר גרניט, והוא כולל לפחות שתי כניסות המובילות למתקן בעומק של יותר מ-100 מטרים.

ההערכה היא כי גודלם של האולמות התת-קרקעיים מאפשר בעתיד להקים בהם מפעל העשרה בהיקף של אלפי צנטריפוגות ואף לבצע פעולות נוספות הקשורות לתוכנית הגרעין.

עוד דווח כי במהלך 2025 חיזקה איראן את ההגנה על האתר באמצעות גדר היקפית, שכבות בטון ואדמה סביב פתחי המנהרות וחסימת חלק מהכניסות.

לפי מכון המחקר, המתקן עדיין נמצא בשלבי בנייה, אולם אם יושלם ויופעל, הוא עשוי להוות רכיב משמעותי בהמשך קידום תוכנית הגרעין האיראנית.

לצד זאת, לפי ההערכה קיימות גם נקודות תורפה, ובהן מערכות החשמל, האוורור והתשתיות התומכות, שעשויות להיות יעד לתקיפה.